Fue el primero en tomar la palabra antes de dar paso a las preguntas de los medios. Entre otras cosas, porque tenía muy claro el mensaje que quería transmitir y, tras una breve introducción acerca de las líneas maestras del nuevo proyecto, Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, pregonó a los cuatro vientos que “mi grado de satisfacción con Torrecilla y Carcedo es altísimo”. Alto y claro.

Al catalán no le preocupa en exceso el mal inicio de temporada con apenas dos puntos sumados sobre doce posibles y el equipo instalado ya en posiciones de descenso tras un horroroso encuentro ante el Lugo. “Queremos ser muy rigurosos y hacer el análisis más objetivo huyendo de resultadismos. En los tres primeros partidos, el equipo estuvo serio y sólido aunque faltó mordiente y la segunda parte ante el Lugo nos decepcionó a todos. No vamos a vender humo y hubo una ansiedad tremenda detectada por el cuerpo técnico, pero nos estaríamos equivocando si hablamos de desastre o fiasco después de apenas cuatro partidos y con 114 puntos por disputarse”, advierte el director general, que añade, en este sentido, que “lo único que me preocuparía es que el equipo no estuviera bien trabajado ni fuera competitivo”.

Por eso, Sanllehí no concibe que, a estas alturas, se cuestione tanto el proyecto como, sobre todo, al entrenador. “Hemos estado tres partidos y medio alabando el juego del equipo y cuestionar al entrenador por solo medio partido me parece fuera de lugar”, afirma.

El difícil comienzo ha reducido considerablemente la dosis de ilusión con la que el zaragocismo afrontó una temporada marcada por el cambio de propiedad y el inicio de una nueva era. Pero el director general pide tiempo a una afición a la que alaba. “Construimos esto aprovechando la ola favorable de ilusión y hemos constatado y notado que ha funcionado con acciones como renovar a los jóvenes valores de la cantera. Por eso, me da mucho miedo que se pierda esa ilusión porque es una energía fundamental y solo podemos lograr el objetivo si estamos juntos. Solo pido intentar no poner palos en las ruedas y, en cuanto a la afición, ninguna queja. Es soberana y puede pitar cuando le parezca y mostrar su frustración, pero estamos en esto juntos. Confiamos mucho en esta temporada y creemos que pueden pasar cosas buenas, pero serán aún mejores si vamos todos a una. No pretendo hacer comulgar con ruedas de molino, pero si perdemos ahora la ilusión sería una pena”. Por eso reclama que “vale la pena aguantar un poco más y huir del resultadismo. La Romareda nos tiene que dar medio ascenso porque es algo que los demás no tienen”.

Sanllehí, que asegura estar “encantado” de estar en el Real Zaragoza, afirma que tardó “una hora” en aceptar formar parte del proyecto. “No hablamos de dinero”, asevera el director general, que se deshace en elogios hacia Luis Carlos Cuartero, al que relevó en el cargo y al que pidió que siguiera en el club al menos hasta septiembre. “Llevo muchos años en el fútbol y pocas personas he visto tan implicadas como él y con tanto amor hacia un club. Me recibió con los brazos abiertos y sus consejos me sirvieron de mucho. Le pedí un periodo de gracia hasta septiembre, cuando nos sentaríamos a hablar. Sé lo que quiere, pero mi grado de agradecimiento hacia él es muy alto. Es un zaragocista como la copa de un pino y el tiempo le pondrá en su sitio porque ha hecho sacrificios inigualables por este club”, subraya el catalán, que evita, eso sí, pronunciar la palabra ascenso al menos para responder al objetivo de la temporada. “Siempre ha primado buscar la sostenibilidad económica y llegar lo antes posible a Primera, pero para quedarnos y no ser un equipo ascensor. Yo soy muy ansioso, pero el objetivo real es competir cada partido y los resultados irán llegando”.

El director general razonó la propuesta realizada hace unos días a la plantilla de rebajar su salario un 10% y la desligó de cualquier necesidad económica o de su influencia en el límite salarial disponible para configurar la plantilla. “Queremos cambiar el sistema de retribución de la plantilla como hicimos en el Barcelona o en el Arsenal. Se trata de buscar el bien común, el denominado win win. Con este nuevo modelo hemos cerrado todas las renovaciones y nuevas incorporaciones y así va a continuar. De hecho, mi objetivo es que toda la plantilla se ajuste a ese nuevo sistema basado en cobrar un poco menos de fijo pero poder ganar mucho más en variables hacia un objetivo común”. De hecho, Sanllehí asegura que “un alto porcentaje” de la plantilla ha aceptado la propuesta que, insiste, “no es una petición del club ni una necesidad, solo una propuesta que ha sido muy bien acogida, lo cual nos hace estar muy satisfechos”.