Torrecilla: "Trabajamos en la opción de fichar un extremo pero no es urgente y solo vendrá si mejora lo que tenemos"

Agradecido por la confianza de la nueva propiedad y, sobre todo, de Sanllehí, Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, se muestra satisfecho con la composición de la plantilla una vez concluido el mercado estival. El término, compartido por su director general, se sostiene sobre las “alternativas” que ofrece un plantel también en la posición de extremo, donde el club, finalmente, decidió no acometer una última incorporación a pesar de disponer de margen salarial para ello. “La plantilla está confeccionada con cuatro extremos: Puche, Bermejo, Mollejo y Larra y ofrece esas alternativas, aunque, por supuesto, trabajamos en la posibilidad de incorporar un jugador en esa posición”, admite Torrecilla en referencia a la opción de fichar un futbolista procedente del paro.

Pero la búsqueda “porque es nuestra obligación estar atentos al mercado”, “no es urgente ni estratégica”, matiza para advertir que “si viene algo tiene que superar el nivel de lo que ya tenemos”. En este sentido, la entidad cuenta con “un poco de margen salarial, discreto y no muy relevante como consecuencia de la salida de Narváez”, según aclaró Sanllehí. “Desde luego, si no mejora lo que tenemos no acudiremos al mercado”, reitera su director deportivo.

Para Torrecilla, la mayoría de los jugadores incorporados en verano responden “a una de las cuatro primeras opciones” que teníamos aunque se muestra especialmente satisfecho del fichaje de Gueye, “al que llevábamos mucho tiempo siguiendo”. De hecho, la operación llevaba fraguándose “dos meses” además de la fase de análisis previa. “La alegría es que hemos acabado con una de las mejores opciones que teníamos pero también de las más complicadas. Llegamos ambos casi al mismo tiempo a Bélgica, donde ha completado dos años espectaculares”. “Fue una negociación muy difícil”, sostiene Sanllehí.

Pero, de momento, el impacto de esos siete fichajes no está siendo demasiado relevante en una alineación en la que Carcedo solo ha utilizado por ahora a dos de ellos (Giuliano y Molina), lo que provoca que el grueso del once esté integrado por jugadores que ya estaban en la plantilla la pasada campaña. “Si el año pasado hubiésemos tenido un rendimiento más alto de cara al gol habríamos ocupado puestos más altos. De ahí que tres de los refuerzos sean ofensivos, lo que obedece a nuestra intención de cambiar por completo el frente de ataque, es decir, hemos mantenido el proyecto del año pasado en el bloque defensivo y en la medular, pero con un cambio drástico arriba por la deficiencia importante que había”, explica.

Tanto Torrecilla como Sanllehí anticiparon “muy buenas noticias que estamos muy cerca de dar” en torno a renovaciones de jugadores importantes. Con la de Francés pendiente solo del anuncio oficial, efectivos como Cristian, Jair o Bermejo también emergen en este escenario. “Lo único que se nos ha escapado es Chavarría”, lamentó Sanllehí, al que agradeció Torrecilla “la experiencia tan potente que estoy teniendo en este club” aunque el director deportivo renunció a calificar su papel hasta ahora. “Contestaré a eso el día que me despida, algo que espero que sea en Primera División”.

En cuanto a nombres propios, Torrecilla confía en que Vigaray esté disponible para Carcedo cuanto antes. “Tiene el alta médica pero está trabajando, y no sabéis cuánto, en tener el alta competitiva. La decisión de mantenerlo con dorsal responde a buscar que ese periodo de alta competitiva no coincida con el mercado abierto. Si le hubiésemos quitado el dorsal no podríamos usarlo en caso de que la tenga antes de que se vuelva a abrir el mercado”. Lasure, sin embargo, está listo desde hace tiempo pero no cuenta para Carcedo y, a pesar de que el club le abrió la puerta para salir, el jugador sigue en el plantel aunque “tenemos cinco o seis mercados abiertos porque él tiene esa mentalidad de por qué no irse al extranjero. Estamos trabajando en esa posibilidad para que pueda competir con regularidad, como ya hicimos este mercado buscando que pudiera salir cedido tras una renovación, pero los clubs interesados no le han satisfecho hasta ahora”.