El mercado veraniego ha tenido dos nombres propios en el apartado de salidas: Narváez y Chavarría. Ambas se produjeron a última hora, sobre todo la de Narváez, que vio cumplido su deseo de jugar en Primera. Lo hará en el Valladolid (de hecho ya debutó el pasado lunes), pero su pérdida se acepta de buen grado en el Real Zaragoza. “Su marcha no fue a coste cero y fue más una cuestión de la categoría donde milita el equipo al que se ha ido. Había opciones interesantes para el club que no lo eran para el jugador, pero al final fue clave su presión por jugar en Primera”, admite Raúl Sanllehí, que no se muestra especialmente dolido por la marcha del colombiano. “Según nuestro análisis, no era imprescindible, aunque eso no quiere decir que fuera prescindible, y se refiere más a una ayuda por parte humana hacia un jugador que acababa con nosotros el próximo año porque no le íbamos a renovar”.

De hecho, el director general asegura que en la última semana de agosto "recibimos diferentes ofertas inferiores de Segunda y declinamos todas" pero la propuesta del Valladolid lo cambió todo. "Era una oportunidad para el jugador en un equipo que no iba a competir con nosotros y nos cuadraba. Además, la evolución de Puche había sido muy satisfactoria y ya antes de la venta de Narváez habíamos decidido incorporarlo al primer equipo". "Fui muy claro con Chavarría y le dije que, por mucho que insistiera, no se iba a ir porque lo necesitábamos para ascender. Tuve esa conversación con varios de los renovados y todos adquirieron el compromiso de intentar subir este año con el Zaragoza" Más doloroso fue el adiós a Chavarría, fijo en el lateral izquierdo. En su caso, la insistencia en salir obtuvo fruto a pesar de la reticencia de la entidad a abrirle la puerta. "La presión del jugador era altísima por la oportunidad de jugar en Primera. Ocupaba una posición estratégica en el once titular y, al contrario que otros años, no teníamos necesidad de una venta", expone Sanllehí, cuya firmeza con Chavarría dio paso a la concesión final. "Fui muy claro con él y le dije que, por mucho que insistiera, no se iba a ir porque lo necesitábamos para ascender a Primera y queríamos que jugara en Primera pero con nosotros". De hecho, Sanllehí asegura que esas mismas palabras sí funcionaron en otros casos. "Tuve esa conversación con varios de los renovados y todos adquirieron el compromiso de intentar subir este año con el Zaragoza, pero en el caso de Pep la insistencia fue más fuerte. Lo tuve dos horas en mi casa para decirle que no iba a salir, pero su insistencia fue a más hasta que le dije a Miguel (Torrecilla) que si había algo que se pudiera ejecutar ya y que no nos hiciera perder calidad en el campo, lo íbamos a hacer. Pero fue una decisión del jugador, no económica".