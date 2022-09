Chavarría: "No presioné para salir, en el traspaso fuimos cogidos de la mano con el Zaragoza buscando lo mejor para los dos"

Ya ha debutado con el Rayo ante Osasuna. Ya ha pisado la Primera División.

Y estoy muy feliz porque es lo que llevaba persiguiendo desde que empecé a jugar. Mi carrera como siempre digo viene del barro y me ha costado mucho llegar al fútbol profesional. Fueron unos minutos solo, entré con el gol ya en contra recién encajado y fue un bajón por no sacar al menos ese empate ante Osasuna, pero por mi debut en Primera pues muy feliz y superorgulloso porque es cumplir el sueño que tengo desde que empecé de niño.

¿Cómo ha vivido su verano? La posibilidad de la renovación y el deseo de jugar en Primera y salir.

No rechacé ninguna oferta de renovación como tal, estábamos esperando a ver qué pasaba porque habían llegado intereses de otros clubs, alguna oferta de Primera. Estábamos contemplando lo que era mejor para mí y para el club.

¿No hubo al menos un inicio de conversaciones para renovar?

A mí, oferta de renovación como tal y por escrito no me mandaron, supongo que a mis agentes sí. Ellos hablaron con el club y acordaron que cuando se acabara el mercado escucharíamos la propuesta. Al Real Zaragoza también le interesaba si había alguna propuesta buena por mí, que los dos, el club y yo, la viéramos bien.

¿Hasta qué punto presionó para salir?

No, yo no presioné en ningún momento. Entrené todos los días normal con mis compañeros, con el deseo de dar lo máximo, porque el Zaragoza es mi casa, me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional y lo quiero mucho.

No sé si escuchó la rueda de prensa de Raúl Sanllehí o le han comentado lo que afirmó, que le tuvo dos horas en su casa para convencerle de que se debía quedar y que no lo logró.

A ver… Con Raúl he ido hablando durante todo el verano. Es verdad que ellos me querían muchísimo y yo eso lo valoro y lo sé apreciar, es de agradecer que un club te tenga ese aprecio, que te valore así, de una manera tan alta. Al final, las dos partes hemos mirado lo mejor que era para el club. Pagar por un lateral en el fútbol español ese dinero para ir a Primera, que es mi sueño, como el de cualquiera, a los dos nos pareció bien, a mí y a la entidad club.

¿Existió esa reunión en su casa?

No voy a entrar en si se produjo o no. Con Raúl hay una gran relación, hablamos muchas veces y las cosas quedaron claras.

¿El primer mensaje del club al comenzar el verano fue el de decirle que no salía?

No. Insisto, con el club hemos ido cogidos de la mano para el traspaso y en todos los sentidos, en contacto en todo momento. Hemos valorado todo, lo que era mejor para mí y para ellos. Hemos estado cada parte pendiente de la otra, hablando las cosas y no hubo nada de malos rollos, ya que en todo momento fuimos mirando lo que era mejor para los dos.

Granada, Betis, Mallorca… En mayor o menor medida ya habían pasado trenes hacia Primera para usted cuando llegó la propuesta en firme del Rayo.

Había habido más trenes, efectivamente, tal y como dice. Mi deseo era jugar en Primera y llegar a ese acuerdo para que todos saliéramos ganando. Y es lo que ocurrió.

¿Guarda algún reproche o malestar con el club por lo sucedido en los días anteriores a su venta o después?

En absoluto. El contacto con Sanllehí, con Torrecilla o con el míster ha sido continuo y no puedo tener ni la más mínima queja sobre su comportamiento. Me voy muy bien y con la convicción de que hubo una gran relación con el club.

Tres millones fijos por un lateral, objetivos aparte, que lo pueden situar en 3,75, además de un 10% de una plusvalía si hay un futuro traspaso. ¿Es una buena venta para el Zaragoza?

El fútbol de hoy tras la pandemia ya sabemos cómo está. Antes los traspasos eran más elevados, creo que es una buena venta que puede ayudar al club. Es que al final es algo que a los dos nos venía bien.

¿Contemplaba la vía de quedarse?

Obviamente, si no hubiera tenido ofertas de Primera, claro que me habría quedado porque tenía contrato en vigor. Es que cualquier jugador quiere llegar a Primera y mi deseo era ese, claramente, era mi sueño desde pequeño. Soy ambicioso y lo que quería es seguir mejorando y creciendo. Ojalá hubiera podido ser en el Zaragoza, me habría hecho muy feliz.

¿Qué pasó en Cartagena? ¿No jugó por esas molestias o el club debería haber aclarado más algo que solo explicó el entrenador?

Fue lo que dijo el míster, es verdad y no estaba al 100%. Nada más. Para no estar al máximo es mejor que salga un compañero como Nieto, que es un gran lateral. Consideró el entrenador que tenía que jugar él y no hay que darle más vueltas.

¿En qué ha mejorado Chavarría en estos dos años en el Zaragoza?

Cuando llegué estaba Baraja y jugué de lateral y de extremo y venía de hacerlo en el Olot de carrilero. Me faltaban conceptos defensivos y en esa primera temporada me di cuenta de lo que era el fútbol profesional, de que tenía que mejorar mucho en defensa, porque en ataque siempre he tenido esa virtud. En el segundo año insistí mucho en eso, en la faceta defensiva, y creo que logré progresar bastante. Fuimos de los equipos menos goleados y en el campo ya notaba que no era el lateral izquierdo del primer año, que no me superaban tan fácil y que era muy difícil irse de mí.

Se ha visto una maduración en su fútbol.

Es así, soy mucho más completo que hace dos años, he ido cogiendo experiencia en la categoría y, si a un jugador le das confianza, ya que también la tenía de la afición, por sentirme apoyado, le permites poder crecer como yo lo he hecho. Además, he tenido mucha suerte con los entrenadores que tuve, de Baraja, de JIM, de Carcedo aprendí muchísimo en lo futbolístico y me siento muy agradecido por ello.

¿Qué significa el Real Zaragoza en su carrera?

Antes de llegar aquí tuve otras opciones, en algún filial y en clubs, pero me llamó el Zaragoza y ni me lo pensé. Es que este equipo es histórico, juegas en una plaza increíble, en uno de los mejores estadios de España, la afición es la mejor del mundo, porque entras en ese campo y notas una energía distinta, con su exigencia y su presión te hacen ser mejor. A mí es al menos lo que me pasaba. Siempre querré al Zaragoza con todo mi corazón, dejo una parte de él en esa ciudad, con muchos amigos y toneladas de cariño.

¿Se va con la espina clavada de no haber logrado ese ascenso? La plantilla que lo consiga tras tantos años en Segunda será muy recordada por un logro histórico.

Sí, sí que me voy con esa espina. El equipo que logre ese ascenso pasará a la historia ya que este club solo puede estar en Primera teniendo la repercusión, la historia y la afición que posee detrás. Teniendo casi 26.000 socios solo puedes estar en la máxima categoría y más si miras a la historia, los títulos, las presencias en Europa, con también títulos ahí… Ojalá hubiera logrado ese ascenso, eso habría supuesto una locura, habría sido algo impresionante.

¿Qué le ha parecido el arranque de temporada? Contra el Lugo llegó un fuerte golpe que nadie esperaba.

Fue una derrota dura para todos, claro. Conozco a la gran mayoría de la plantilla salvo los últimos que han llegado, son jugadores increíbles que reman hacia la misma dirección. Veo muchísimo nivel para hacer una gran temporada y además Carcedo y su cuerpo técnico, sus ayudantes… son top, trabajan de una manera increíble. Estoy convencido de que van a hacer una gran Liga en Segunda.

¿Este Zaragoza es candidato al ascenso?

Por supuesto. Este equipo cada temporada es candidato a subir, no puede ser de otra manera, aunque es clave empezar bien y no lo han logrado. Estoy seguro de que lo van a remontar, la temporada es larga y mínimo van a hacer 'playoff'. Es lo que pienso.

¿Qué le han dicho de su sustituto, de Gabi Fuentes?

No he podido hablar mucho de él con mis excompañeros porque yo también he estado muy liado en mi llegada a Madrid. No lo conozco, ni le he visto jugar, espero y deseo que le vaya genial y que triunfe en una posición donde también están Lasure y Nieto, que son dos laterales increíbles de los que he aprendido mucho. Son dos futbolistas de la casa, que conocen bien el club y les doy las gracias por lo mucho que me han ayudado.

Llega a un Rayo donde está muy consolidado como lateral Fran García. No va a tener fácil superar la treintena de partidos de titular por temporada como ha hecho en el Zaragoza…

Está claro, pero ya me pasó al llegar al Olot con Guzmán o al Zaragoza con Nieto, en ambos me tuve que ganar el sitio. Quiero trabajar, currármelo y que me den la oportunidad.

¿Chavarría llega a Primera para quedarse?

Lo que más he escuchado en estos días es que lo difícil no es llegar sino mantenerse y es lo que voy a hacer. Lo tengo claro, trabajaré muy duro, tengo mucha ambición y no me pongo techo.

¿Con quién se queda en el capítulo de agradecimientos en Zaragoza?

Con mis compañeros, por un grupo increíble que me ha ayudado, con Lalo (Arantegui) porque confió mucho en mí y me dio la oportunidad y a todos los cuerpos técnicos que he tenido, con Baraja, JIM y Carcedo. Y también a la afición y a la ciudad. Salir a La Romareda cada vez a jugar ha sido un honor.