El mal partido del Real Zaragoza ante el Lugo, sobre todo en la segunda parte, donde los de Carcedo pudieron salir goleados por el conjunto gallego va a propiciar novedades con total seguridad en el equipo que busque asaltar el Toralín, ante una Ponferradina de buen comienzo liguero, con dos triunfos, ante Cartagena e Ibiza, pero con dos derrotas consecutivas, con el Eibar y el Sporting. Serán cambios en todas las líneas, salvo en la portería, claro está, donde Cristian es indiscutible.

El retorno de Jaume Grau tras cumplir sanción y la lesión en el codo de Francés, que le convierte en baja segura el domingo, como mínimo, auguran ya novedades, como también el retorno al sistema habitual tras el sistema con tres centrales que no funcionó ante el Lugo. Además, Ponferrada apunta a ser el primer partido en el once de Makhtar Gueye tras su debut en el último cuarto de hora el domingo pasado y de Gabi Fuentes, de más que grata impresión en los entrenamientos desde su fichaje, cedido por el Junior de Barranquilla.

Gueye, Fuentes, Jaume Grau y Vada, que no jugó de titular ante el Lugo después de una semana renqueante tras las molestias en el aductor que sufrió en Cartagena, apuntan a ser las cuatro novedades que tenga el Zaragoza en El Bierzo, además del cambio en el dibujo para volver al 4-1-4-1. Eso, como mínimo. Lluís López, de titularidad ante el Lugo por el cambio de esquema, ocupará el sitio en el eje de Francés junto a Jair. Con Fran Gámez por ahora fijo en el lateral derecho, si bien su habitual ya cambio por Larra en el costado ya huele a aviso, en el carril izquierdo Gabi Fuentes, una vez ya aclimatado tras más de una semana en Zaragoza después de que ante el Lugo fuera muy prematura su presencia en el once por el largo viaje y los pocos entrenamientos del colombiano, ocuparía el sitio de Nieto, de flojo papel ante el Lugo. De momento, lo que se ha visto de Fuentes en el día a día está gustando a Carcedo y al cuerpo técnico y parece probable que su entrada en el once es ya inminente.

Jaume Grau, indiscutible y clave en el esquema, además de que con él en el once el Zaragoza apenas si conoce la derrota, se incrustará en la sala de máquinas, en esa función de pivote para la que Carcedo le tiene asignada plaza fija. Junto a él, Francho puede ser el damnificado si el entrenador riojano mantiene la confianza en Manu Molina pese a que el onubense no hizo un buen partido ante el Lugo y su nivel no es el esperado. Tampoco, por cierto, el del canterano.

Con Grau y Manu Molina tendría espacio para cerrar el triángulo Valentín Vada, que en Cartagena, cuando acabó con molestias, jugó en la zona izquierda del ataque, igual que ante el Levante, aunque en el debut liguero en Las Palmas se instaló por dentro y es donde se situaría en Ponferrada tras el mal partido el domingo de Eugeni, dejando las alas a Bermejo y, en principio, a Giuliano Simeone, probablemente la mejor noticia de las dos últimas jornadas y que escoraría su demarcación para que Gueye fuera la necesaria y vital referencia. El senegalés, en ausencia de Azón, todavía de indefinido retorno, ha llegado para ser el hombre a buscar ante el gol y en Ponferrada debe empezar a demostrarlo tras acumular ya más de una semana de trabajo con sus nuevos compañeros y después de que ante el Lugo diera algunas señales de no estar todavía muy metido en la forma de trabajar de un Zaragoza que, eso sí, ofreció su peor nivel cuando el jugador salió, lo que no ayudó a que el ariete pudiera mostrar algunas de sus cualidades, ya que apenas tocó el balón.

En la sesión de este jueves en La Romareda no han participado Francés, de visita a un traumatólogo en Madrid y que apunta a baja varios partidos por sus molestias en el codo, y Azón, que sigue al margen por el edema óseo que sufrió en la rodilla a principios de agosto.