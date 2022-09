Apenas unas horas han separado el anuncio oficial de la renovación de Alejandro Francés con el Real Zaragoza hasta 2025 del comunicado que advertía de una lesión en el codo que le mantendrá alrededor de un mes alejado del equipo. Semejante contraste era patente en el semblante del canterano en una comparecencia ante los medios en la que ya lució la aparatosa férula en su brazo derecho que deberá portar unas tres semanas antes de pasar de nuevo por consulta para evaluar el grado de recuperación. “Estoy muy contento por la renovación, aunque la lesión obliga a parar. Pero por suerte no es grave y podría haberme hecho mucho más, así que ya estoy pensando en volver cuanto antes y trabajar duro para ello”, promete el aragonés, que confía en que el dolor vaya a menos y que el periodo de baja no se alargue. “Fui a Madrid para ver a uno de los mejores traumatólogos y me dijo que tenía que estar tres semanas con la férula y, en función de cómo salgan las pruebas y del dolor, podrían ser cuatro o cinco, pero espero estar lo antes posible”.

