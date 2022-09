El Real Zaragoza ha comenzado con un balance ínfimo, el peor de su historia tras cuatro jornadas en Segunda, solo dos puntos de 12, y la necesidad de ganar empieza a señalar a Juan Carlos Carcedo, que sabe que no hay entrenador más débil que el que no logra victorias y que la cuerda siempre se rompe por el mismo lado. Raúl Sanllehí aseguró el martes que cuestionar al preparador riojano está fuera de lugar, pero tanto uno como otro saben que la ley del fútbol siempre es inexorable. “Cuando firmamos por el Zaragoza sabemos lo que conlleva ese escudo y esa camiseta, tanto para los entrenadores como en los jugadores. Hay que sentir este equipo y saber que tienes que dar lo máximo, glorificando este escudo, sabiendo la historia que tiene el club para llevarlo a lo más alto”, asegura el preparador zaragocista, dejando claro la realidad y la exigencia que tiene este Zaragoza en Segunda, aunque admite que ve a su equipo levantado anímicamente tras el varapalo ante el Lugo, donde pudieron encajar una goleada tras el descanso y acabaron cayendo en el último instante.

“En ese partido tuvimos una decepción y la gente se ha levantado bien. Eso me da confianza, llegamos en un buen momento”, proclama, elogiando a los cuatro vientos lo bien que ha trabajado el equipo esta semana mirando hacia la Ponferradina (Domingo. 18.30 horas) tras ese duro golpe, pero uniéndose al discurso que el viernes daba Francés, donde reconocía que en pretemporada se hablaba más de ascenso en el vestuario y que ahora, tras no ganar en los cuatro partidos y llevar dos derrotas seguidas, el testimonio es más comedido y humilde. “Lo veo lógico. No puedes estar vendiendo cosas que ahora mismo no se están dando. Tienes que ir a Ponferrada a ganar y lograr ser constante en las victorias. Firmo ese discurso, no porque no quiera ser ambicioso, sino porque hay que ser realista y lo que hay que hacer es ganar el primer partido”.

"Ante el Lugo no fuimos lo que queremos, no estuvimos reconocibles y perdimos la solidez. Eso no puede ocurrir. Nuestro dibujo fue un 4-2-3-1, el que solemos hacer. No lo cambiamos"

“Estamos convencidos de que va a ir bien y de que lograremos la primera victoria”, espeta, con una convicción que no parece impostada, pero en todo caso será el césped el que marque sentencia en El Toralín después de una decepción tremenda ante el Lugo, sobre todo en la última media hora. “No fuimos lo que queremos, no estuvimos reconocibles y perdimos la solidez. Eso no puede ocurrir. El equipo desde un seguridad defensiva, desde esa solidez, es mejor y lo habíamos demostrado en los partidos anteriores. Hay que mantenerse como bloque”, dice, añadiendo que ante el Lugo no cambió el esquema a tres centrales (Lluís López, Francés y Jair) porque “nuestro dibujo fue un 4-2-3-1, el que solemos hacer. No lo cambiamos. Con Francés lo que queríamos era controlar a Chris Ramos, que lo estuvo hasta que hicimos los cambios y el equipo se desequilibró”.

“Todos los entrenadores buscamos una identidad, pero también tener alternativas. Eso no significa ir detrás y hacer todo en función del enemigo, pero si sabes que tiene un juego aéreo potente no es de inteligencia no estudiarlo e intentar evitarlo"

Con todo, Carcedo dejó claro que, como hace habitualmente, estaba muy pendiente del rival, de sus contragolpes y su potencial aéreo del Lugo, lo que no ve como un defecto en su caso. “Todos los entrenadores buscamos una identidad, pero también tener alternativas. No significa ir detrás y hacer todo en función del enemigo pero si sabes que tiene un juego aéreo potente no es de inteligencia no estudiarlo e intentar evitarlo. No es que nos adaptemos, es conocer al contrario”.

La vía Giuliano-Gueye

En todo caso, ante la Ponferradina, con la baja de Francés, el retorno fijo de Jaume Grau y la posibilidad de que los tres fichajes llegados al final puedan debutar, en principio y sobre todo Gueye y Fuentes como titulares, se esperan cambios, que pueden ser hasta cuatro, con Vada como otra novedad. “Los nuevos llevan poco tiempo, pero han tenido una semana más de trabajo y van conociendo al grupo y los automatismos, por lo que van teniendo más posibilidades. En Ponferrada vamos a necesitar de todos”, indica Carcedo, también dejando abierta la posibilidad a que Giuliano Simeone, de lo mejor del equipo en estos dos últimos partidos, se junte con Gueye en el ataque o se escore en banda para que juegue arriba el senegalés. “Es otra alternativa que tenemos, válida y que nos puede permitir tener más presencia en el área", refrenda.

"¿El mercado del paro? El club sigue trabajando, aunque eso no significa que vaya a venir alguien. Esta ventana es complicada para traer un futbolista y cuanto más tiempo pasa pues evidentemente es más difícil"

Mollejo no es un revulsivo

De momento, el que no ha sido opción para el once una opción es Mollejo, siempre hasta ahora usado como revulsivo en el tramo final, pero para el entrenador no tiene esa condición. “Está perfectamente, cuando llegó lo hizo con una forma física más baja tras terminar más tarde la temporada con el Tenerife. Para nada lo veo como un revulsivo sino como un jugador importante y en cualquier momento puede entrar”, afirma el míster, que pese a su mensaje de no querer cerrar la puerta al mercado del paro, como hizo también Torrecilla deja más o menos claro que la plantilla actual es la que tendrá hasta enero. “El club sigue trabajando, aunque eso no significa que vaya a venir alguien. Esta ventana es complicada para traer un futbolista y cuanto más tiempo pasa pues evidentemente es más difícil", concluye.