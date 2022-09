Dani Ojeda: "El Real Zaragoza es un equipo mítico, da rabia verlo en Segunda"

¿Cómo afronta el partido la Ponferradina?

Venimos de una derrota en casa ante el Sporting que nos hizo daño, por cómo fue, abultada y ante un rival que nos sometió. Queremos darle la vuelta, lograr la victoria tras dos derrotas seguidas después de haber empezado bien la Liga.

¿La permanencia es el único objetivo?

Nuestra única meta es esa. Es verdad que el buen año anterior hace especular y que la gente en la calle sea más ambiciosa, pero nuestra idea es la permanencia y a partir de ahí ya se verá. Si se puede soñar, bienvenido sea, pero lo primero es mantener la categoría.

¿Cómo está viendo al Zaragoza desde la distancia? Le está costando arrancar, pero plantilla no tiene para estar en descenso.

Para nada. De hecho, el Zaragoza es uno de los míticos del fútbol español, un clásico en Primera que seguro que volverá pronto a donde tiene que estar. Lleva un par de años más irregulares, pero sabemos de su calidad y aunque esté tan abajo es un enemigo peligroso y duro. Esto no ha hecho más que empezar y fluctúa mucho, veo al Zaragoza para estar más arriba a final de temporada con total seguridad.

Y para regresar a Primera...

Da rabia verlo tantos años en Segunda. es uno de los equipos contra los que te gusta jugar, de ciudad futbolera y en estadio grande. El Sporting, el Málaga o Las Palmas son también equipos que tarde o temprano van a volver, porque así lo avala su historia y eso sobre todo se ve en la del Zaragoza.

¿Es candidato al ascenso?

Yo sí lo veo con opciones, pero como otros muchos equipos, porque esta Segunda está muy nivelada. Es que candidatos al ascenso puede haber perfectamente una docena. Nosotros el curso pasado teníamos muchos futbolistas nuevos y solo la meta de salvarnos e hicimos un año espectacular, rozando el 'playoff'.

¿A quién destaca del Zaragoza?

Con Eugeni coincidí en el Lorca y me parece un jugador diferencial, con unas condiciones bestiales y un talento enorme en esa zona de enganche. Giuliano ha empezado muy bien la temporada y genera peligro, aunque me quedo con el bloque, que es bueno. El Zaragoza tiene muchas posibilidades y una buena plantilla.

El Zaragoza solo lleva un gol en cuatro partidos, un mal que ya ha arrastrado en las últimas temporadas. ¿Se percibe eso desde fuera?

El gol son rachas y eso también va vinculado a la irregularidad del equipo en los últimos tiempos. Cuando las cosas van bien entran los goles casi sin querer. Veo capacidades y condiciones muy buenas en los jugadores de ataque del Zaragoza y no deben obsesionarse. Los goles en ese equipo llegarán, aunque espero que no contra nosotros.

Tras un buen inicio de Liga con dos goles, viene de dos partidos de baja por el aductor y vuelve a estar disponible. La Ponferredina ha perdido esos dos encuentros. Parece que le echan de menos…

(Sonríe) Ha cuadrado que los resultados han sido negativos sin mí, pero no creo que me echen tanto de menos. Son dos derrotas, pero no por la ausencia de nadie.

En su carrera, usted pisó de forma muy leve en el Leganés la Primera, ¿Ahí está su techo?

Mi objetivo es volver a la élite y consolidarme ahí. Tengo esa espinita de llegar y no haberlo disfrutado porque fueron cinco ratitos los que jugué. Me faltaba entonces esa constancia, ahora soy mejor jugador, más maduro, con más experiencia, con mi fútbol más evolucionado. Ojalá tenga la oportunidad de volver a Primera, será con total seguridad diferente.

En el Lorca, en el Albacete o el curso pasado en la Ponferradina ya hizo buenos años en Segunda…

Sí, me falta dar ese salto y tener estabilidad y protagonismo. Me ha perjudicado tanto cambio de un equipo a otro en mi consolidación. Por eso, mi llegada a la Ponferradina es lo mejor que he hecho hasta ahora, estoy consiguiendo sacar lo mejor de mí, con una cantidad importante de minutos y de goles.

Al Zaragoza ya sabe lo que es marcarle, dos goles en Albacete en el tramo final de la 19-20 y que alejaban al equipo del ascenso directo.

Sí, lo recuerdo bien. Nosotros en el Albacete estábamos luchando por la permanencia y ese triunfo nos dio la vida y el Zaragoza, después del covid, ya que hasta el parón todos veíamos que iba a subir, pegó ese bajón. Tengo un recuerdo muy bonito de ese día, aunque seguro que para los zaragocistas no lo es.