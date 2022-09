Respuesta obligada

El Real Zaragoza ha llegado a la quinta jornada, a su visita a El Toralín para medirse a la Ponferradina (18.30 horas. LaLiga SmartBank TV), ya con una clara sensación de urgencias, igualando su peor inicio histórico en la categoría de plata y con la necesidad de ganar y cambiar una dinámica que empezó siendo de perfil irregular, con dos empates no exentos de mérito por el tamaño del rival, ante Las Palmas y Levante, para tomar después una faz mucho peor, con dos derrotas, contra Cartagena y Lugo, que han empezado a levantar sombras y dudas, sobre todo el doloroso tropiezo, con descomposición final incluida, ante los gallegos. Necesita Juan Carlos Carcedo que su equipo se rehaga y dé una buena y obligada respuesta en El Bierzo, porque otra derrota haría sonar más las alarmas para un Zaragoza de nueva propiedad, de idéntica necesidad de ascenso y de séptimo límite salarial, de más de 10 millones, lo que le deja sin una coartada de club escaso de recursos que tuvo otros años.

El puesto de Carcedo, tras solo cuatro citas ligueras y una apuesta tan clara por él como la que hizo Raúl Sanllehí, principal responsable de su llegada, no peligra todavía y así lo dejó más que claro el ejecutivo el martes, pero el riojano sabe cómo se mueve el fútbol y que la ausencia de triunfos le acabará, más tarde o más temprano, por señalar. Por eso necesitan, él y su equipo, romper la inercia actual y llevarse el botín de Ponferrada. Las dinámicas negativas, el eternizarse en ellas, solo generan más ansiedad y peor juego. El Zaragoza, por tanto, debe salir cuanto antes de su particular laberinto.

Recuperar la solidez

Para hacerlo debe también recuperar la solidez que mostró al principio de Liga y que ya extravió algo en Cartagena para tirarla por la borda ante el Lugo. En el libreto de Carcedo, tan fanático del detalle, de los datos y de los números (mucho menos de la improvisación y la fantasía), el orden y los automatismos son vitales, imprescindibles. Y saltaron por los aires en el segundo acto contra el Lugo después de esa apuesta por tres centrales que el técnico quiere disfrazar asegurando que fue Francés, este domingo y las próximas tres semanas baja, el que se incrustó en el lateral diestro para que el dibujo no cambiara del 4-2-3-1.

Gueye, Fuentes, Grau y Vada apuntan a un once con varios cambios para que el Zaragoza pueda rehacerse del varapalo ante el Lugo

Sea cual fuera el experimento, no salió y el Zaragoza recuperará en El Toralín, donde nunca ha ganado en cinco visitas anteriores, su esquema habitual, con el retorno del añorado Jaume Grau tras cumplir sanción a la medular. Se esperan cambios, hasta cuatro. Fuentes apunta al lateral izquierdo por primera vez y Pape Makhtar Gueye, el 9 a la espera de Azón y de perdido estreno desde el banquillo ante el Lugo, a ser la referencia de este equipo tan huérfano de gol, lo que obligará a Giuliano Simeone a acostarse en el carril o a apostar ahí por Vada, otra factible novedad en el juego de ataque tras ser suplente en la última jornada, para juntar arriba a los dos delanteros, ya que el nivel del hijo del Cholo le debería premiar con su continuidad en el once.

En la medular, Manu Molina, de flojo comienzo, aún parece gozar de la confianza de Carcedo y Francho Serrano tampoco ha hecho méritos para mantener la titularidad, mientras que Mollejo parece que seguirá manteniendo su papel de revulsivo que apenas altera el guion de los partidos y no será de nuevo de la partida de inicio. Lluís López, ya titular ante el Lugo, será la pareja de Jair y Bermejo se diría que es fijo en el carril, porque, con su irregularidad y sus errores en la decisión final, es de los pocos que tiene fútbol en un equipo demasiado plano y sin velocidad en ataque. En eso también debe ponerse Carcedo para que su Zaragoza mejore y viva más cerca de las victorias.

La 'Ponfe' es el cuarto límite más bajo de Segunda, con 6,1 millones, cuatro menos que el Zaragoza, y solo mira a la permanencia. Tiene más de 7.000 socios, récord histórico, en un campo de poco más de 8.400 de aforo

Espera una Ponferradina sin Yuri, delantero ya casi de leyenda a sus 40 años y todavía su principal arma ofensiva, pero recupera tras su lesión a Dani Ojeda, otro futbolista importante en su zona de ataque. El extremo apunta al once y se juega un puesto con Tavares, uno de los últimos en llegar. Erik Morán, de gris pasado zaragocista, ocupará la plaza de Agus Medina, la otra baja de José Gomes, en la sala de máquinas. El equipo de la Comarca de El Bierzo es el cuarto límite más bajo de Segunda, con 6,1 millones, cuatro menos que el Zaragoza, y solo mira a la permanencia, pese a que el curso pasado no se movieron lejos de la zona alta. Con algo más de 7.000 socios, récord histórico, en un campo de poco más de 8.400 de aforo, la ‘Ponfe’ arrancó bien la Liga con victorias en Cartagena y ante el Ibiza. No mereció perder ante el Eibar y lo hizo y mostró su peor cara ante el Sporting en casa en la última jornada. Viene, como el Zaragoza, de un varapalo, pero las exigencias blanquillas son mayores y los bercianos llevan cuatro puntos y dos victorias más. La primera del Zaragoza no puede esperar.

Alineaciones probables

SD Ponferradina: Amir; Paris, Pascanu, Diéguez, Moi Delgado; Nwakali, Erik Morán; José Naranjo, Hugo Vallejo, Dani Ojeda, Derik Lacerda.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Fuentes; Jaume Grau, Manu Molina, Vada; Bermejo, Simeone, Makhtar Gueye.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz).

Estadio: El Toralín.

Hora: 18.30. LaLiga Smartbank TV