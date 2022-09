"Giuliano lo hizo todo bien, nos va a dar muchas alegrías"

Un partido de diez, una de las mejores actuaciones individuales que se recuerdan de un futbolista del Real Zaragoza. El partido de Giuliano Simeone el domingo en Ponferrada sigue acaparando elogios. Un delantero, Miguel Linares, un entrenador y secretario técnico, Néstor Pérez, y un defensa, Chus Herrero, valoran el encuentro del zaragocista, que ya acumula tres goles en cinco jornadas, solo tres de ellas como titular.

Aunque se sabía de su capacidad de sacrificio, de su insistencia, de su acierto goleador en Tercera RFEF, Giuliano ha caído de pie en el Real Zaragoza y está haciendo más llevadera la espera por la recuperación de Azón. «El partido del domingo fue de 10», comienza Linares. «Lo hizo todo bien, es que lo hizo todo bien. Se fue en el minuto 86 o así exhausto y se veía en las imágenes que quería seguir jugando. Lo hizo todo bien ya no solo por los dos goles, sino por la presión que hace, los balones que roba, las jugadas que saca de la nada... Creo que estamos ante un delantero que va a dar muchas alegrías al zaragocismo», opina Miguel Linares, que sabe lo que es ser delantero del Real Zaragoza y conoce perfectamente la categoría.

Para Néstor Pérez, ahora en la secretaría técnica del Racing de Santander, «es una actuación individual extraordinaria, de las mejores que se recuerdan, al menos por mi parte, a nivel individual en un futbolista del Real Zaragoza en las últimas cuatro o cinco temporadas. Se juntan dos cosas, una que en ese futbolista es conocida, que es la capacidad de trabajo, de insistencia, de persistencia y entrega que tiene en el campo, que es única, las capacidades condicionales para jugar al fútbol, y a eso se le une el mismo día el acierto desde el punto de vista técnico y goleador».

Como defensa, Chus Herrero tiene claro que es un jugador que es mejor tener en tu equipo que enfrente. «Es un jugador que todo el mundo quiere tener en su equipo, un delantero que presiona mucho, que a los defensas se les hace muy incómodo, que no da un balón por perdido, se desmarca muy bien. Ahora está acertado de cara al gol y eso al Zaragoza le va a hacer crecer mucho. Es un delantero incómodo para el defensa porque tiene mucha movilidad, es muy peleón», indica.

Linares no tenía dudas de su capacidad goleadora. «Ya ha demostrado en Tercera que el que tiene gol, tiene gol, hizo 25 si no me equivoco y eso es muy difícil. Ha empezado pronto y muy bien y esperemos que siga así», dice el exfutbolista que, además, destaca todas las cualidades del delantero. «Todo, la entrega que tiene, la velocidad, no da un balón por perdido. El primer gol del domingo tiene el recurso del sombrero pero es que luego en cinco metros le saca tres al defensa, la potencia, todo. Da gusto verlo jugar, creo que eso contagia no solo al equipo sino a la afición. Muchos nos sentimos identificados con él», afirma.

La comparación

A juicio de Néstor Pérez hay cosas que son más fáciles de reproducir en cualquier categoría pero el gol puede ser más complicado. «Pensaba que iba a caer de pie en La Romareda porque es rollo Iván Azón. Tenía más dudas de cómo iba a trasladar su capacidad goleadora a tres categorías por encima, que no hablamos ni de una ni de dos. Hay capacidades que son súper reproducibles en todas las categorías. El que es veloz lo es en Primera, en Segunda y en Regional Preferente. Este chico es veloz y es fuerte y tiene una capacidad de sacrificio tremenda. De momento ya ha demostrado que es capaz de hacerlo. Ahora lo que tiene que demostrar es que es capaz de tener continuidad en ese aspecto».

A Linares y a Chus Herrero les recuerda a Luis Suárez por su pelea continua. «Es diferente pero igual tiene un poquito de Luis Suárez, que no era muy corpulento pero sí fuerte, peleón y rápido, pero no se pueden comparar», dice Herrero. A Néstor Pérez se le asemeja a Azón. «Salvando las diferencias, me recuerda mucho a Azón. Este ataca mejor el espacio, Iván guarda mejor de espaldas, pero son un perfil de futbolistas que exige una concentración y un desgaste tremendo a las defensas rivales», asegura el técnico, que está deseando ver a los dos juntos.

«Me estoy imaginando a los dos centrales del equipo rival la noche de antes mirándose y diciéndose, ‘madre mía la que nos va a caer mañana con estos dos’. Porque aunque no estén acertados nos van a pegar, van a chocar, a romper al espacio cien veces, que es lo que más molesta a un central, que le hagas correr para atrás. Y con ellos es un continuo". "Es el típico delantero que cuando vas a marcarlo dices, hoy va a haber pelea con este», confirma Chus Herrero.

Sus goles son una bendición para el Real Zaragoza. «Eso es fundamental y más cuando en Segunda los equipos que marcan las diferencias son los que tienen arriba algo más, ese jugador diferencial que te marca entre 15 y 20 goles. Si Giuliano acaba de explotar y de hacerse con esas cifras para el Zaragoza va a ser muy bueno y seguro que acaba peleando por algo importante este año», apunta Herrero.

Su futuro se adivina bueno, muy bueno. «Muy bueno porque lo que tiene él es difícil de conseguir en un delantero con esa garra, ese ímpetu, y luego con ese gol. Lleva cinco partidos en Segunda, tres de titular y tres goles. Tiene 19 años y está empezando, le queda mucho que aprender y va mejorando y creciendo partido a partido como dice su padre», concluye Linares.