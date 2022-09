No ha empezado mal la tercera temporada de Sergio Bermejo en el Real Zaragoza. Titular indiscutible para Carcedo, el madrileño estrena contrato tras la ampliación anunciada este martes por el club hasta 2025. “Estoy muy feliz de seguir mi carrera en el Real Zaragoza. Espero que sea una temporada feliz para todos y seguir progresando y aportando al equipo”, desea el mediapunta, que admite que el acuerdo no se demoró en exceso. “Viene un proyecto nuevo y quiero formar parte de él. Desde que se me planteó la mejora todo fue muy fácil tanto para el club como para mí. Es un orgullo vestir esta camiseta”, afirma.

