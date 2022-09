El gol es más determinante que la fortaleza defensiva para el ascenso

Lleva tiempo instalada la impresión generalizada de que la fortaleza defensiva es básica en Segunda, categoría en la que el equipo que menos goles encaja casi siempre triunfa. También entre los propios profesionales del fútbol, que pregonan a los cuatro vientos que echar el cerrojo en la portería propia es vital para sacar adelante cualquier proyecto y cumplir el objetivo.

El Real Zaragoza no es ajeno a ese dogma. Desde el club se viene insistiendo en las últimas temporadas en la extrema relevancia de adquirir una solidez defensiva esencial para sostener cualquier aspiración, centrada en un ascenso que nunca llega.

Y la relevancia de esa robustez atrás es real, pero quizá no tanto como parece. Porque la realidad es que el equipo menos goleado no siempre ha estado entre los primeros clasificados al término de la temporada. De hecho, no ha sido así en, prácticamente, la mitad de las últimas siete temporadas. La tendencia, se podría decir, parece revertirse hacia el otro lado, ya que la escuadra más goleadora siempre ha acabado entre los seis primeros desde el último descenso del Zaragoza, es decir, en las nueve últimas temporadas.

Cambio de tendencia

Es más, la escuadra más poderosa en el apartado defensivo ni siquiera ha terminado en puestos de playoff en cuatro ocasiones a lo largo de las siete últimas campañas. Así sucedió en la 2016-17, cuando el Reus finalizó undécimo tras recibir 29 dianas. En ese caso, el cuadro catalán sí cumplió su objetivo, que no pasaba por otra cosa que la salvación, pero las posiciones altas se quedaron tan lejos como al Cádiz en la 17-18, cuando sus 29 tantos recibidos solo le sirvieron para ser noveno.

Tampoco al Málaga le sirvieron de mucho los 33 goles encajados en la 19-20. De hecho, los andaluces solo fueron decimocuartos. Un año después, el Sporting compartió el galardón a la mejor defensa junto a los ascendidos Espanyol y Mallorca (28 goles recibidos) pero los asturianos fueron séptimos, fuera del playoff.

Solo en una de las seis últimas temporadas el equipo más goleador no ha acabado en Primera y solo en dos de las últimas siete ha subido el menos goleado

De hecho, solo en otras dos de las siete últimas campañas el equipo menos batido ha acabado ascendiendo. Fue en la 18.-19, cuando el Granada fue segundo y subió directamente, y en la pasada campaña, en la que el Almería (35) quedó campeón. En el resto, la mejor defensa no ha llevado a Primera.

Sí ha sido decisivo, en cambio, disponer del mejor arsenal ofensivo de la categoría. Solo en una de las seis últimas temporadas el equipo más goleador no ha acabado en Primera. Fue en la 19-20, cuando el Almería fue cuarto y cayó en la promoción tras haber materializado 62 dianas en la competición regular. En el resto de las siete últimas campañas, la pólvora siempre ha obtenido el premio gordo. El Valladolid (71) fue segundo el pasado ejercicio, mientras que el Espanyol (71) había sido campeón el anterior, al igual que Osasuna (59) en la 18-19. También el Valladolid subió en la 17-18 tras acabar como el máximo realizador (69) a pesar de ser quinto. El Girona, en la 16-17, ascendió desde la segunda plaza después de lograr 65 tantos, al igual que un año antes lo había hecho el Leganés (59), la misma cifra que había logrado el Córdoba, que acabó quinto y, en cambio, no consiguió subir.

Así, la fortaleza ofensiva viene siendo mucho más determinante que la defensiva de cara al ascenso. Solo dos máximos artilleros (Sporting en la 13-14 y Almería en la 19-20, además del Córdoba cuando compartió galardón con el Leganés en la 15-16) no acabaron en Primera. Las Palmas y Betis (14-15), Leganés (15-16), Girona (16-17), Valladolid (17-18), Osasuna (18-19), Espanyol (20-21) y Valladolid (21-22) tradujeron su capacidad realizadora en ascenso.