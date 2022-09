Lluís López: «¿Blando? Yo respeto todas las opiniones, solo trato de mejorar»

Falta hacía la victoria en Ponferrada. Se han quitado un buen peso de encima ¿no?

Y estamos muy contentos por el grupo, el club y la afición. Necesitábamos ese triunfo y el equipo hizo un partido muy serio. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer para conseguir esos tres puntos que nos ayudan a seguir creciendo.

El sofocón por la derrota ante el Lugo fue gordo…

Había una decepción muy grande, sí. Todo el mundo estaba ilusionado y nosotros queríamos ganar delante de nuestra gente. El partido se puso bien pero nos llevamos un chasco, así que trabajamos mucho durante la semana, analizando lo que pasó y también nos empleamos a fondo emocionalmente para que el equipo se repusiera. En Ponferrada dimos la cara y supimos lo que había que hacer para ganar.

¿A qué conclusión llegaron tras ese exhaustivo análisis?

Teníamos controlado el partido, que estaba donde nosotros queríamos. Habíamos dominado las vigilancias sobre el daño que podían hacernos sus contragolpes, pero a partir de su gol perdimos el orden, quisimos ir a por la victoria y nos dejamos llevar por esas ganas de ganar más que por el orden, la cabeza y la organización. Y en el fútbol es importante mantener todo eso hasta el final. Esa es la reflexión: siempre hay que querer ganar, pero desde un orden y una organización que nos acercarán más a la victoria.

Precisamente, ese orden marcó todo el partido en El Toralín.

El equipo lo tenía claro desde el principio. Teníamos que estar ordenados y bien juntos. A la Ponferradina le gusta tener el balón, pero nos defendimos bien y salimos con peligro en las transiciones. Todos arrimamos el hombro.

Usted completó un partido notable.

Estoy contento por ayudar al equipo, estar en el once y aportar lo que pueda. Afronto esta temporada con mucha ilusión. Hay un proyecto nuevo, también otro entrenador y es mi segundo año aquí, así que ya me he adaptado totalmente. Conozco la ciudad, la afición, el club y a mis compañeros, así que estoy muy motivado y con muchas ganas de hacer un buen año tanto a nivel individual como colectivo. Se trata de rendir al máximo y aportar lo mejor de mí para estar a disposición del míster cuando me necesite.

¿Le molesta que se le etiquete como el tercer central?

El año pasado participé mucho y pude ayudar al equipo en numerosos momentos, pero es verdad que la sensación es que Jair y Francés fueron más titulares y tuvieron más protagonismo. Tener esa competitividad entre nosotros es lo que nos hace mejores porque no te permite bajar la guardia. No me preocupa que se diga que soy el tercer central. Lo que me tiene que preocupar es estar bien y disponible cuando el entrenador me necesite y ayudar a mis compañeros tanto si juego como si no. Eso es lo que hace equipo: que todos tengan claro que cada uno tiene su momento y su lugar.

¿Tiene la sensación de estar sometido constantemente a una vigilancia estrecha y que se ponderan mucho más sus errores que los aciertos?

Todo el mundo es consciente de dónde estamos, de lo que es el Real Zaragoza y la exigencia que tiene. La afición nos da muchísimo, tanto en casa como fuera. Se siente que hay mucho zaragocismo por España. Y eso es bueno porque no te permite relajarte y te obliga a estar atento constantemente. Eso, sabiéndolo llevar, hace que el jugador mejore y ofrezca su mejor rendimiento.

