La victoria en Ponferrada, la eclosión de Giuliano, la vuelta de Iván Azón al grupo, todo han sido buenas noticias esta semana para un Real Zaragoza que llega con el viento a favor para recibir este sábado al Sporting en La Romareda (21.00). No obstante, en la memoria de Juan Carlos Carcedo también persiste la derrota frente al Lugo en su última comparecencia casera y la necesidad de hacer del viejo estadio un fortín. "Para todos fue un golpe muy fuerte no conseguir la victoria con el Lugo pero la gente tiene que creer otra vez en este equipo que está trabajando, está comprometido, los jugadores tienen una ilusión tremenda", ha señalado el técnico en la comparecencia previa a una nueva jornada liguera. El equipo se ha entrenado después sin novedades, con la presencia de Iván Azón y la ausencia de Francés.

Carcedo ha insistido en varias ocasiones durante su intervención en el buen trabajo, las ganas y el compromiso del equipo, algo que venía advirtiendo desde la pretemporada y que ahora ha refrendado esa primera victoria frente a la Ponferradina. "La semana ha sido muy buena. Como había comentado la semana pasada, el grupo trabaja muy bien, está comprometido y, evidentemente, con una victoria el domingo anterior pues todo se hace mejor".

Uno de los nombres propios de la semana ha sido el de Giuliano Simeone, por su gran actuación en El Toralín coronada con dos goles que dieron la primera victoria al equipo. Carcedo ha recalcado la apuesta del club por la gente joven y ha restado importancia al hecho de que sea el único goleador del equipo aragonés.

"Ahora mismo es anecdótico que sea el único que ha marcado. Hemos tenido ocasiones también para que otros jugadores hayan podido inaugurar su casillero y lo que tenemos que hacer es trabajar y darles confianza. Estoy convencido de que muchos más jugadores van a hacer gol y una de las bases de un equipo que tenga eficacia goleadora es que tengamos varios goleadores, no solamente uno y estoy convencido de que tenemos más gente capacitada para poder marcar", ha dicho.

La delantera

Además, Iván Azón ha regresado al grupo, aunque su vuelta a la competición puede requerir un poco más de paciencia. "Noticias positivas como esa son siempre de buen agrado e Iván ha sido otra de ellas. Ya lo tenemos en el grupo, le faltará coger forma y, a pesar de que ha trabajado mucho y hecho dobles sesiones, siempre cuesta un poco lo que es la competición. Pero ya le tenemos con nosotros y es una buena noticia", ha indicado el entrenador zaragocista.

Otra buena noticia para una delantera que gana efectivos y que permite a Carcedo otras alternativas en el juego, como alinear a dos delanteros. "Ahora tenemos esa alternativa, por lo menos, antes no la teníamos. Lo importante es que tengamos variantes, que tengamos diferentes formas de jugar en función de las necesidades de cada partido y ahora tenemos esa posibilidad. Luego habrá que ser capaces de equilibrar el equipo pero sí, tenemos una alternativa más", ha apuntado.

El técnico no descarta cambios para el partido de este sábado. "Lo importante es que sumemos jugadores. No es que queramos hacer cambios por cambiar sino porque pensamos que los jugadores lo están haciendo bien y necesitan también esas oportunidades porque se lo merecen. Entonces tanto en principio como luego durante el partido lo importante es que la gente que entre nos demuestre que está trabajando, dando su máximo y cuando entran nos aportan y nos ayudan. Para mañana podemos repetir o tener alguna alternativa, todavía lo estamos valorando y mañana lo veremos", ha explicado.

El rival

Enfrente estará un Sporting que llega a La Romareda tras encajar su primera derrota de la temporada, algo que no preocupa especialmente a Carcedo porque, en cualquier caso, espera un rival de máxima entidad. "No es que estemos pendientes del equipo rival pero hay que conocerlo. Hay que preocuparte de que tu equipo dé su máximo nivel pero hay que conocer al rival. Todos conocemos la capacidad ofensiva que puede tener, la capacidad de contragolpe, Djuka, un delantero contrastado en la categoría, gente en el centro del campo con muchísima calidad, pues habrá que tenerlo en cuenta. No para que te obligue a hacer cosas muy diferentes pero sí lo hemos estado comentando durante toda la semana para que los jugadores lo sepan y no nos sorprenda, sobre todo".

Carcedo se centra en su equipo, en que sea protagonista, en que satisfaga a la afición pero, sobre todo, en que que sea capaz de adaptarse a las circunstancias de cada partido para lograr el objetivo del triunfo. "En función del rival te obliga muchas veces. El Lugo nos esperaba en un bloque más bajo, veremos a ver qué propone el Sporting. Sabíamos que a la ponferradina le gusta mucho tener la pelota y te permite esos espacios. En casa tenemos que ser protagonistas, tener muchas situaciones como el día del Levante. Creo que ese día tuvimos muchas alternativas, por momentos dominamos en campo contrario y en otras nos tuvimos que replegar pero creo que tenemos jugadores capacitados para salir con más espacios. Tenemos que tener una idea y una identidad pero creo que el equipo pueda tener diferentes alternativas es bueno", ha señalado.