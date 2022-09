El partido de Juanele

Con permiso del Guaje Villa, Juan Castaño Quirós, Juanele, es uno de los exzaragocistas criado en el Sporting que más cariño despierta en La Romareda. El pichón de Roces se encuentra de maravilla. «He pasado un gran verano, estoy muy bien... hace dos años que no tengo crisis. Las cosas me van bien. Estoy contento», asegura el exfutbolista a La Nueva España, diario editado por Prensa Ibérica.

Juanele intentó estar esta noche en La Romareda, miró conexiones para viajar a Zaragoza, pero finalmente lo seguirá desde Gijón con unos amigos. «¿Con quién voy? Pues con el Sporting, claro», confirma antes de ver «un partido muy especial. Pasé unas temporadas maravillosas en Zaragoza. Llegué con 28 años en el mejor momento para un futbolista, disfruté mucho del fútbol y jugué algunos de mis mejores años». El gijonés destaca como positivos los cambios sufridos en el Sporting y eleva las expectativas para su exequipo. «Al Sporting le veo bien. Tiene una buena plantilla y un buen equipo. Creo que van a luchar por subir a Primera. Es muy complicado ascender, pero creo que van a estar ahí», apunta. «Creo que era necesario hacer cambios. Las cosas llevaban tiempo sin salir y no estaban bien. Sobre todo, en el primer equipo y en la cantera. Y el cambio de propiedad puede funcionar. Los cambios siempre son buenos. Confío en Abelardo, conoce mucho al club y a la cantera», explica. En su conversación con La Nueva España también analiza el cambio del fútbol, que avanza inexorablemente hacia parámetros más físicos en los que encajan peor futbolistas como él, con regate, con desborde, capaces de levantar a la afición del asiento. «He notado como desde hace muchos años cada vez hay menos jugadores técnicos. El fútbol está evolucionado hacia un estilo más físico. Es una pena. Hoy no quedan futbolistas que regateen por fuera, se apuesta más por lo físico. En Segunda además es muy complicado para un jugador técnico, porque es una categoría muy física, pero creo que hay que apostar por el talento; darle la oportunidad de jugar», reflexiona el asturiano. Por eso destaca al sportinguista Queipo, «tiene regate, técnica, detalles que se aprecian en cómo pisa el balón y que pueden tener algún parecido en la forma que tenía yo de jugar, y se deshace en elogios hacia su paisano, Cote, que será baja esta noche por lesión. Reconoce que también tiene predilección por un «paisano» suyo. «Es de Roces como yo, y, de hecho, su casa estaba cerca de la mía, aunque no coincidimos».