"Cada vez me encuentro mejor y todavía puedo ir a más. Soy muy ambicioso y quiero mejorar cada partido". Un Manu Molina repleto de confianza fue el protagonista del Real Zaragoza este miércoles en rueda de prensa. El mediocentro , sin embargo, dejó claro que es importante "mantener los pies en el suelo" y "tener la cabeza fría" para mantener la buena racha de resultados que puede llevar a los aragoneses a lograr su tercer triunfo consecutivo el sábado ante el Mirandés.

"Llevamos una buena línea y así tenemos que seguir. Con la portería a cero es todo mucho más fácil porque nosotros estamos creando muchas ocasiones, como se está viendo", señaló el andaluz, que no ocultó su satisfacción con el buen momento que atraviesa el equipo: "Veníamos siguiendo una idea desde pretemporada y la hemos seguido durante todos los partidos. Salvo la última media hora contra el Lugo, cuando el equipo se volvió loco porque estábamos en casa y queríamos ganar, creo que hemos seguido esa línea. Ahora se está reflejando el trabajo que estamos haciendo".

"Estoy muy contento de estar aquí. El otro día disfruté mucho en La Romareda"

A nivel personal, a Manu Molina cada vez le están saliendo mejor las cosas. "Esto acaba de empezar y las notas se ponen en mayo, pero estoy contento con lo que estoy haciendo y siempre voy a intentar dar más", aseguró el mediocentro. "Soy muy ambicioso. Estoy super contento de estar aquí, lo disfruté el otro día en La Romareda y creo que se me vio. Cuando estás haciendo las cosas bien te vienes arriba y eso es importante", añadió un jugador que se definió como un futbolista que "nunca se esconde, que le gusta mostrarse y nunca lo deja de intentar". "Aún se puede ver a un Manu Molina mucho mejor", sentenció. Además, el andaluz dijo sentirse muy cómodo en las tres posiciones del centro del campo al ser un jugador "muy versátil".

La exigencia

El mediocentro se mostró encantando con la afición zaragocista. "Ellos creen en nosotros y nosotros en ellos. Son un afición exigente, que es lo que quería para mi carrera. El otro día creo que disfrutó, que vio a su equipo dominar y se fue contenta a casa", analizó el futbolista, que se lamentó entre risas de su disparo al larguero ante el Sporting: "No le había pegado así en mi vida. Creo que meteré algunos goles esta temporada porque estoy con mucha confianza".

"Creo que voy a meter algún gol está temporada porque estoy con mucha confianza"

El próximo reto que tiene el Real Zaragoza por delante es duelo ante el Mirandés, y Molina confesó que el vestuario está "con muchas ganas" de lograr una nueva victoria, aunque para conseguirla no se fía de su rival. "No podemos confiarnos porque el Mirandés sea el colista. En esta Liga cualquiera puede ganar a cualquiera", subrayó el centrocampista, que, sobre el plan de partido, señaló que saldrán a "dominar a tener el balón" aunque también puede haber momentos para jugar a la contra. "Pero iremos a por los tres puntos, no a por el empate. Cuando estás en una buena racha es importante alargarla al máximo porque luego puede ser que lleguen momentos malos".

"Gueye va a ser un futbolista importante en el equipo que nos va a dar mucho"

Por último, Molina habló de sus sensaciones acerca de Gueye. "Lo vemos bien. Se está adaptando, viene de una Liga distinta, con esa exigencia que todo el mundo le ha dado de que es el delantero y tiene que marcar goles. Va a ser un futbolista importante dentro del equipo y nos va a dar mucho", acabó el andaluz.