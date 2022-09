Simeone y Raúl García: Duelo de pistoleros en Anduva

No se están caracterizando precisamente por su acierto de cara a la portería contraria ni el Real Zaragoza ni el Mirandés en estos primeros compases de temporada oficial, ya que los dos equipos que se enfrentan este sábado en Anduva tan solo han conseguido ver puerta en cuatro ocasiones en los seis encuentros disputados hasta la fecha. Solo cuatro conjuntos (Leganés, Oviedo, Burgos y Racing de Santander) han anotado menos dianas en toda la Segunda División. Sin embargo, lo sorprendente es que tanto Giuliano Simeone como Raúl García de Haro aparecen en la zona alta de la clasificación de máximos artilleros de la división de plata.

La explicación a esta aparente incongruencia es obvia. Tanto el argentino como el español acumulan la mayor parte de los goles de sus equipos. Tanto es así, que el delantero del Mirandés ha sido el único jugador de los burgaleses que ha conseguido alzar los brazos desde que comenzó la Liga. Algo similar a lo que ocurre con Simeone, que, hasta el gol de Mollejo que dio la victoria a los aragoneses el pasado sábado ante el Sporting, calcaba esa estadística con García de Haro, al haber anotado todos los goles zaragocistas.

El rendimiento

No obstante, el provecho que han sacado el uno y el otro de cara a contribuir a los resultados de su equipo dista mucho. Los goles del delantero del Mirandés, que sonó con fuerza durante el inicio del verano para reforzar al conjunto blanquillo, no han servido para que su equipo estrene su casillero de victorias. El Mirandés es el colista de Segunda y solo ha podido sumar dos puntos merced a dos empates en toda la Liga. Números, sin embargo, que no restan mérito a Raúl García, que está cuajando un magnífico debut en Segunda División y, a sus todavía 21 años y cedido por el Betis, está confirmando el gran futuro que se le auguraba al futbolista barcelonés.

El delantero del Mirandés es el único que ha marcado en su equipo (4 goles) y Giuliano ha metido el 75% (3)

Aunque sí es cierto que su rendimiento está sorprendiendo a propios y extraños, al menos en la eficacia de cara a puerta, ya que Raúl García tampoco se había caracterizado por lograr grandes cifras anotadoras a pesar de su buen desempeño en otras facetas del juego. Sin ir más lejos, el pasado curso el ariete solo consiguió seis goles en los 33 partidos que disputó con el filial de los andaluces en Primera RFEF. Pero por lo visto hasta el momento, al catalán no le está pesando el salto de categoría, todo lo contrario, y amenaza con pulverizar ese registro en pocas semanas.

Situación, de nuevo, prácticamente idéntica a la de Giuliano Simeone, ya que el zaragocista también está protagonizando un gran arranque liguero. Tanto es así que el hijo del Cholo Simeone está nominado a mejor jugador de la Liga Smartbank del mes de septiembre. Además, si cabe, el mérito de Giuliano es mayor, ya que en su caso el salto de categoría no es de un escalón sino de tres, ya que el hispanoargentino aterrizó en la capital aragonesa directamente desde 3ª RFEF, anotando 25 goles el pasado curso con el filial del Atlético de Madrid.

Por buscar alguna estadística en la que difieran, Simeone ha necesitado ocho remates entre los tres palos, liderando este apartado entre todos los futbolistas de la competición, para conseguir sus tres dianas, mientras que Raúl García de Haro se ha mostrado más efectivo y, con tan solo cinco lanzamientos a puerta, ha logrado sus cuatro goles.

Referentes

Números, los de ambos, que firmarían a estas alturas cualquiera de los grandes delanteros de la categoría. Los dos futbolistas fueron firmados por Zaragoza y Mirandés como dos apuestas de futuro por su potencial aunque con un alto grado de incertidumbre sobre sus rendimientos, y lo cierto es que tanto Simeone como Raúl García están superando las expectativas depositadas en ellos con creces. Tanto que se han convertido en las principales referencias y recursos ofensivos de sus equipos y por su acierto de cara a la portería rival pasarán buena parte de las opciones tanto de burgaleses como de aragoneses de mejorar sus cifras goleadoras y, por tanto, de llevarse el gato al agua en el choque de Anduva.