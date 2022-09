Con la maleta envuelta en optimismo y confianza, el Real Zaragoza afronta el encuentro ante el Mirandés con el claro objetivo de prolongar la racha tras dos victorias consecutivas y de dar un salto en la tabla hacia posiciones mucho más atractivas. Pero la empresa no será sencilla o, al menos, eso sostiene Juan Carlos Carcedo, entrenador del conjunto aragonés, que advierte de la complejidad del duelo ante un colista que ha deparado mejores sensaciones que resultados. "¿Partido trampa? No, es un duelo muy difícil y el que conoce la categoría y los jugadores que tiene el Mirandés lo sabe. Son jóvenes, pero con muchísima calidad y una filosofía que les está funcionando de maravilla desde hace años. Las rachas son esto, pero seguro que si encadenan un par de victorias ocuparán posiciones más elevadas. Desde luego, somos conscientes de la dificultad”, afirma el preparador riojano.

Pero el Zaragoza acude a la cita con el guapo subido merced a los dos triunfos consecutivos y tras haber relegado casi al olvido aquel caótico encuentro ante el Lugo. “Lo mejor del Zaragoza es que somos un equipo solidario, difícil de ganar. Un equipo de una categoría en la que lo más importantes es eso: ser un equipo difícil y lo estamos siendo salvo los 25 últimos minutos del choque ante el Lugo, cuando fuimos un desastre y que no se puede volver a repetir”, apunta el técnico, que considera que el margen de mejora se centra, sobre todo, en la parcela ofensiva. “Debemos mejorar en esa faceta y que más gente se incorpore a la hora de hacer gol. Poco a poco lo vamos consiguiendo”.

Aunque no se muestra especialmente preocupado por ello. “Somos un equipo equilibrado. Si lográramos dos o tres goles estaría muy bien, pero habría que ver si éramos capaces de tener un balance defensivo correcto. Lo importante es que tenemos capacidad y automatismos ofensivos para crear ocasiones y que seguimos trabajando para mejorar esa faceta. Creo que somos de los que más tiramos a puerta”.

Los tres puntos en Anduva permitirían al Zaragoza dar un salto en la clasificación y aumentar la confianza que ahora preside el día a día del equipo aragonés. “Vamos con mucha ilusión y ambición, pero también muy respetuosos con el rival y conscientes de la dificultad del partido”, reitera Carcedo, que admite que “los tres puntos nos consolidarían mucho y ayudarían a refrendar el trabajo que estamos haciendo, con más fe y confianza. Son los puntos lo que hacen que todo vaya en la buena senda así que, evidentemente, encadenar tres victorias nos ayudaría a seguir trabajando”.

Todo apunta a que el entrenador zaragocista repetirá alineación por tercera jornada consecutiva si bien Carcedo rechazó confirmar este extremo. “Lo importante es que la gente siga sumando. Venimos de dos buenos partidos y podría o no haber cambios, pero no daré pistas”, subraya el riojano, que rechaza un exceso de euforia tras los dos últimos resultados. “Estamos felices de que la afición nos haya visto ganar en casa, estábamos deseando darles una alegría y ahora vamos a Miranda con el convencimiento de que podemos ganar”, subraya Carcedo, que se congratula de que su equipo sea capaz de adaptarse a diferentes tipos de partido. “Intentamos tener la pelota, pero si el rival te presiona mucho, igual no te permite tanto la posesión pero te ofrece más espacios. Tenemos capacidad para tener la pelota pero también para estar en zona replegada y jugar de distinta manera”, apunta Carcedo, que subraya la mejoría de Azón y Gueye. “Iván nos ayudó al final del partido ante el Sporting, pero el ritmo es difícil de coger y se hace con minutos. La adaptación de Gueye a una Liga distinta y a un idioma diferente tampoco es fácil, pero ambos han tenido una buena semana de trabajo y nos ofrecen distintas posibilidades en cuanto a jugar con dos delanteros, alternarlos o que vayan teniendo minutos paulatinamente”.