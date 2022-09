Álvaro Tejero: "El Real Zaragoza tiene plantilla para estar arriba"

¿En qué medida es un partido especial para usted el del lunes en La Romareda?

Siempre es especial enfrentarse a un equipo al que has pertenecido. Claro que lo es. Tengo bastantes ganas de que llegue.

Será su segundo regreso tras el de la pasada campaña (el Zaragoza ganó 1-0 al Eibar). ¿Es una semana diferente por ello?

El partido se prepara como uno más y es una semana normal en ese sentido. Pero es verdad que te vienen a la mente recuerdos del pasado y eso hace que sea un encuentro distinto.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza?

Buenos recuerdos en general. Siempre que vistes la camiseta de un club guardas grandes cosas en la memoria y en esta ocasión no es diferente. El Zaragoza me dio la oportunidad de vestir su camiseta y siempre le estaré muy agradecido. Me apetece mucho encontrarme con antiguos compañeros.

¿A quién especialmente?

No es cuestión de uno u otro, sino a todos en general. Pero también a personas del club que siempre se portaron genial conmigo. Tengo ganas de saludarlos y compartir con ellos aquellos buenos momentos. Aunque tampoco queda demasiada gente de entonces. Pero les guardo cariño, al igual que a gente del club a la que también aprecio mucho.

¿Y qué le cuentan? Porque por aquí la cosa no ha cambiado mucho. La irregularidad por bandera.

Es que esta es una categoría muy complicada. Todos los partidos son difíciles aunque es verdad que el Zaragoza no ha empezado la temporada como seguro que esperaba, pero tiene plantilla para estar arriba y pelear por cosas.

¿Qué le parece el Zaragoza?

He visto a un equipo que siempre lo da todo porque esa camiseta te obliga a luchar hasta el final. Seguro que va a ser un partido complicado ante un rival con jugadores de mucho nivel y tendremos que estar muy concentrados para ganar.

El Eibar está tan fuerte en casa como inconsistente fuera, donde aún no ha ganado.

En Ipurua nos estamos haciendo fuertes, sí, y nuestra tarea pendiente está fuera de casa. Tenemos que hacer lo mismo que en Ipurua, donde somos un equipo intenso que aprieta mucho al rival y le incomoda. Y fuera de casa nos está costando un poco.

Y aprovechar las posibles dudas del Zaragoza, supongo.

Cada partido es un mundo. Seguro que La Romareda arropará a su equipo desde el comienzo y nosotros tendremos que hacerlo lo mejor posible siendo conscientes de que será complicado y de que la afición apretará mucho. Pasaremos momentos difíciles y de dudas, pero deberemos defendernos como sea y aprovechar las ocasiones que tengamos.

¿Le preocupa algo o alguien especialmente del Zaragoza?

Todos los equipos, y en especial el Zaragoza, tienen jugadores de mucha calidad. No le puedo decir que habrá que estar pendientes de Azón o Mollejo, porque hay que estar atentos a todos porque son jugadores de calidad que suman mucho al equipo. Tenemos que estar concentrados al cien por cien y no desviarnos de un camino que tenemos claro.

El Zaragoza sigue sin remediar su eterno problema con el gol. Apenas ha marcado cuatro, lo que le convierte en uno de los menos realizadores de la categoría y, a estas alturas, en el peor en la historia del club.

Pero los partidos de Segunda son muy cerrados y complicados que se deciden por detalles. Y el Zaragoza tiene jugadores de sobra para hacer más goles y seguro que llegarán.

"A todos los equipos por los que he pasado les tengo mucho respeto, así que no creo que celebre el gol si marco el lunes en La Romareda"

¿Cuál será la clave del choque?

En esta categoría es muy importante mantener la concentración hasta el final. Muchos partidos se resuelven por estrategia o pequeños detalles y el del lunes no va a ser menos.

¿De qué le sirvió o qué aprendió de su estancia en el Zaragoza en aquella difícil temporada 2020-21, marcada por tres entrenadores y la soga al cuello?

Al final me quedo con que defendí la camiseta de un gran club, de un histórico. Y eso siempre te hace mejorar en todos los sentidos y valorar todas las situaciones. Aprendí cosas buenas pero aún me queda mucho por aprender.

¿Tiene claro qué hará si marca?

A todos los equipos por los que he pasado les tengo mucho respeto porque me han dado la oportunidad de defender su camiseta. Así que no creo que lo celebrara.