Víctor Muñoz: "Me da hasta vergüenza que el Zaragoza lleve tanto tiempo en Segunda"

¿Qué es lo primero que le transmite el cambio de propiedad que ha vivido el Real Zaragoza?

Lo primero es que el cambio era tan obligatorio, como exigido y necesario, porque tras 10 años en Segunda un equipo como el Real Zaragoza a todo el mundo le llama la atención, pero no solo a los expertos y a los zaragocistas, cualquiera que le guste un poco el fútbol se pregunta el porqué y la causa sale muy sencilla, porque se han hecho las cosas en los últimos años realmente mal. Pero ese calificativo es para todos, a lo que era y es el Zaragoza y a lo que le rodeaba.

Usted vivió la entrada de la Fundación Zaragoza 2032 en 2014 siendo el entrenador, ya que se mantuvo en el cargo tras la salida de Agapito Iglesias.

Yo venía de esa época en el club con Jesús García Pitarch, porque siempre digo que nunca estuve con Agapito Iglesias, aunque entonces era el máximo accionista del club, o eso es lo que decían, ya que nunca traté con él. Llegaron unos nuevos propietarios en un momento difícil y han estado durante ochos años. En ese tiempo tan largo, imagínese lo que se puede hacer, además del ascenso, una Romareda que tendría que ser uno de los campos ejemplares de España, como ha pasado en Bilbao o en San Sebastián. Por el escenario, por la historia, por el club y su gente, por la ubicación de Zaragoza, La Romareda tendría que ser un campo del máximo nivel.

¿Le parece que este proyecto de la anterior propiedad estaba agotado?

No sé si estaba agotado o no. No he visto la gestión de la Fundación tan de cerca y cómo ha sido como tal. Para mí era el Real Zaragoza, con unos accionistas que en estos años no han logrado ese necesario ascenso para el equipo y por lo tanto por ahí han fracasado. De hecho, yo no acabé esa temporada (14-15) y ya tenía que haber ascendido entonces el Zaragoza.

Se quedó a siete minutos en el estadio de Gran Canaria…

Pues a pesar de… se estuvo muy cerca. Hay que preguntarle más a algún miembro de la Fundación, como a Carlos Iribarren. Pero yo no tuve ningún problema con la Fundación, solo que había que darle un apoyo al equipo y no se le estaba dando. Obviamente me fui con muy mal sabor de boca entonces, aunque ya es pasado y está olvidado. Es agua pasada. A mí me da hasta vergüenza que el Zaragoza lleve tanto tiempo en Segunda, es una pena teniendo en cuenta lo que es el fútbol para esta ciudad y para esta región.

El zaragocismo aun así no deja de responder en el número de socios

No es normal esa respuesta, que la afición siga tan firme y tan numerosa, con esa ilusión. La verdad es que es digno de elogiar y de destacar una y mil veces.

El cambio desde mayo es una realidad y la nueva propiedad ha invertido en torno a 26 millones de euros para comprar las acciones y ampliar el capital. Es un mensaje de una apuesta fuerte.

Más allá del dinero, que por supuesto es necesario, lo fundamental es hacer un buen equipo para subir. Ha habido gente interesada en gestionar de otra manera a como se hacía este club, que lo ven como una entidad con posibilidades y futuro y hay que hacer que ese ascenso sea lo antes posible, porque es vital. Eso solo se puede entender a corto plazo, empezando desde ya, porque son muchos años en Segunda y esto no es el minuto cero.

¿Que la propiedad esté tan diversificada y tan lejana puede ser un obstáculo?

No sé la propiedad cómo está, solo por lo que dicen y lo que veo. El presidente vive en Miami, sí, pero también tiene aquí unos gestores y si la inversión es importante y ese día a día en la entidad es bueno todo puede salir bien. Es obvio que sería mejor que la propiedad estuviera aquí y fuera todo más cercano, pero cuenta con sus representantes aquí. Pero, insisto, importa el equipo, hacer un grupo capaz de lograr lo que no se ha podido hacer por los que gestionaban antes el Zaragoza.

Ese gestor es Raúl Sanllehí, muy ligado al Barcelona muchos años. ¿Lo conoce personalmente?

Sí lo conozco, hemos coincidido en ocasiones. Experiencia como director general no sé si tiene, pero es un tío con personalidad, no sé su filosofía ni su pensamiento y en los últimos meses no he hablado directamente con él.

Ha sido director de Fútbol en el Arsenal y en el Barcelona, donde antes llevó el departamento de Marketing. Currículum y preparación obviamente tiene…

Eso es innegable, pero para saber su capacidad para gestionar el Real Zaragoza hay que ver el resultado. Esa formación y ese bagaje están ahí, pero Zaragoza como ciudad y su equipo son otra historia, con una idiosincrasia distinta como club a la de una entidad como el Barcelona. No tienen nada que ver. El Zaragoza es diferente al Barcelona y al Arsenal, pero también al Huesca, al Valencia o al Athletic… Cada club tiene su forma de ser y los aficionados son de una manera y viven el fútbol de otra forma.

¿Por qué ve tan distinto el Zaragoza?

Por el gusto por el fútbol, en la personalidad y el cómo son los aragoneses y en la historia propia del Real Zaragoza.

¿Qué le está pareciendo el trabajo de Juan Carlos Carcedo? Ha sido muchos años segundo de Unai Emery, pero de primero solo tiene la experiencia anterior en el Ibiza

No puedo dar una opinión próxima en cuanto a su trabajo, pero sí tengo claro que ser segundo es muy sencillo, sinceramente. Como ayudante de un entrenador ganas experiencia, sabes cómo funciona el club, sus estamentos, conoces cosas, pero no es lo mismo que ser primer entrenador. Eso es otra historia, no tiene nada que ver, no es comparable. No lo conozco personalmente, no he hablado nunca con él y no digo que no sea un gran entrenador, pero lo será cuando lo demuestre, cuando lo ratifique en el campo. El equipo, eso sí, no juega mal.

Eso no parece suficiente para subir.

Es que el Real Zaragoza no tiene potencial suficiente para subir a Primera, es el resumen más claro que se puede dar. No miro al ataque ni a la defensa, y no entro en detalles, lo digo en general y lo he visto en cinco partidos ya, la gran mayoría de los que ha jugado.

Es muy claro en su afirmación.

Es que si fuera otro equipo a lo mejor le daría con esta plantilla para subir, pero el Real Zaragoza es otra historia, supone otra forma y tiene otras necesidades distintas a las que puede tener por ejemplo el Huesca. Aquí necesitas jugadores con nivel y calidad, pero también con personalidad y con categoría.

Como jugador que también salió de la Ciudad Deportiva, ¿qué le parece la apuesta por la permanencia de canteranos como Francés, Francho, Azón o Puche?

La cantera siempre tiene que estar presente en el Real Zaragoza, tiene que haber jugadores que tengan ese ADN y que den ese calor al equipo y supongan esa identificación con la región. Es muy importante que estén, pero más aún que no se vayan, que eso sí ha sucedido en otros años con los buenos jugadores que ha dado la Ciudad Deportiva.

¿Con cuál se queda de los cuatro o qué destaca?

Me quedo con todos, me parecen buenos jugadores, pero ojo que después el sitio se lo tienen que ganar día a día, que sepan que aquí no hay nada que regalar.

El más parecido por puesto a usted es Francho, también centrocampista.

Yo era otro tipo de jugador, sin duda. Y eran otros tiempos, otro fútbol y otro mundo.

Alberto Zapater, al que usted le dio la oportunidad en 2004, aún sigue en activo en el Zaragoza. Eso tiene mucho mérito.

Es indudable que lo tiene. Supongo que estará ayudando a todos los jóvenes que van saliendo para que el Zaragoza mantenga esa identidad. Tampoco he hablado mucho con él y ahora mismo no está jugando nada en esta temporada, con un rol más secundario. A 'Zapa' le deseo lo mejor, le tengo un cariño muy especial, y quiero que siga aportando lo que tiene al club, como lo ha hecho en todos los partidos que ha jugado, aunque jugar más o menos no es tan importante.

¿En qué sentido?

Para mí lo importante es que es un jugador aragonés, tuvo un gran inicio de carrera, se fue porque le convino y volvió por la misma razón, aunque también le convino al Zaragoza. Ha hecho una función buena y positiva en estos años, pero hablar de meritocracia no toca en este caso. Está ahí por su aportación y porque al Zaragoza le conviene que siga.

¿Qué supondría para Víctor Muñoz volver a ver al Zaragoza en Primera?

Una alegría tremenda, pero sobre todo significaría normalizar una situación anómala desde 2013, cuando bajó. Es que lo que no es normal viendo su historia es que lleve tantos años ahí y ojalá sea esta temporada. Puedo no verle potencial para subir, pero esta Segunda es tan irregular e igualada que todo puede pasar. El fútbol no es una ciencia exacta y yo no soy un gurú ni un adivino.

Lleva sin entrenar en España desde que se fue del Zaragoza en 2014.

Estuve en China trabajando con Pichi Alonso en 2018 y sigo estando dispuesto a coger algún proyecto. He tenido alguna oferta reciente del extranjero, pero no me ha convenido ni me ha convencido. Si vuelvo es con algo que me llame la atención y sea un estímulo para mí. Entrenar por entrenar tampoco lo voy a hacer.

¿Sigue pensando que los clubs profesionales en España lo han descatalogado ya como entrenador?

Más o menos es así (sonríe). Hay gente que me conoce y sabe que estoy ahí. Estoy tranquilo en ese aspecto, lo que tenga que venir y si me conviene y me interesa, vendrá.

¿Cierra la puerta a un regreso al Zaragoza?

No es cuestión de cerrar o no esa puerta. No merece la pena pensar en eso. Zaragoza es mi ciudad y al club le tengo un cariño muy especial, vengo mucho por aquí, aunque esté poco tiempo.

¿A qué dedica su tiempo ahora?

Hago alguna colaboración con medios de comunicación, aunque sin hacer partidos en directo y gestiono una instalación deportiva en Barcelona.