Cristian Álvarez: "Estoy feliz por disfrutar más tiempo en el club donde mejor me he sentido"

Con ese aire reflexivo y pausado que siempre envuelve a Cristian Álvarez, el meta argentino reconoció su satisfacción por prolongar su contrato un año más, hasta 2024. "La verdad es que me siento feliz, por tener más tiempo de disfrutar del fútbol y la portería, que es lo que más me gusta, y disfrutar en este club, que es donde mejor me he sentido nunca", asegura el meta en declaraciones al Real Zaragoza tras firmar esa prórroga de su contrato.

"Aquí crecí muchísimo a nivel profesional y sobre todo humano. Esta ciudad me ha hecho madurar mucho y me siento parte de su cultura, de su idiosincrasia. Realmente es un orgullo defender este escudo", dice el segundo capitán del equipo, que arribó en 2017 y que cumplirá, si llega hasta el final de su vínculo, siete temporadas en el Zaragoza, al que se incorporó tras un año de parón voluntario en el que estuvo cerca de dejar el fútbol. "Me he encontrado en Zaragoza gente muy verdadera, con la que he sentido afinidad desde el primer momento, no sé el porqué, pero así ha sido. Zaragoza es una parte imborrable de mi vida y espero vivir aquí muchos años".

"En Zaragoza encontré una madurez y una forma recta de ser que conectó con los valores que yo mamé desde muy chico con mis padres"

"He encontrado aquí una serenidad que en tiempos anteriores no había podido encontrar, encontré una madurez y una forma recta de ser que conectó con los valores que yo mamé desde muy chico con mis padres", añade el arquero, que no quiere mencionar la palabra ascenso, su deseo admitido otras veces junto al de retirarse en el club aragonés, aunque espera que la actual temporada traiga ese deseado éxito: "Soy un optimista por naturaleza, me gusta vivir así, con ese positivismo para pensar que vamos a tener un año fenomenal y si las cosas se tuercen, como en este inicio de temporada, es cuando más hay que creer, porque después se disfruta mucho más el éxito, cuando se ha estado en las malas".

"Ojalá vivamos una temporada de ensueño, que el domingo contra el Oviedo llegue el puntapié de algo fantástico y de ahí vayamos para arriba"

"Ojalá se dé ese éxito, estamos trabajando de una manera brutal en todos los estamentos el club, no solo los futbolistas, y espero y deseo que se vea reflejado en el terreno de jugo y que podamos tener un año ilusionante, porque vivir un año bueno aquí es algo que se te va olvidar en la vida. Ojalá vivamos una temporada de ensueño, que el domingo contra el Oviedo llegue el puntapié de algo fantástico y de ahí vayamos para arriba", expresa con anhelo, mandando también un mensaje a un zaragocismo que lo tiene como uno de sus grandes ídolos: "Pedir más a la afición es imposible, solo que sigan disfrutando y viniendo al campo, que sigan manteniendo ese fuego vivo, porque ellos son los principales artífices de que este club sea lo que es. Que todo eso siga intacto en ellos y nosotros en el campo tenemos que lograr que ese sentimiento se refleje", concluye.