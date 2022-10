Bolo pierde su estrella

Un ascenso a Segunda y tres temporadas brillantes de Bolo en la Ponferradina le permitieron al técnico bilbaíno estar en muchas quinielas para el banquillo, también en la zaragocista, y dar el salto a un escaparate mayor, esta vez en el Oviedo, donde su estrella como preparador no ha empezado a brillar con la misma fuerza. O se ha perdido. El míster vasco no consigue dar con la tecla y su Oviedo llega a La Romareda con solo 9 puntos y cinco jornadas sin ganar, con la primera crisis del curso en ebullición.

No le ha cogido el pulso Bolo a su nuevo escenario. Su Oviedo, por ahora, tiene poco fútbol y le cuesta un mundo marcar, lo que ya ha propiciado algunas muestras de impaciencia en el Tartiere, donde el equipo astur ya ha perdido tres partidos de cinco en este curso. Con casi 19.000 socios y el recuerdo de una pasado en Primera demasiado lejano, un terreno que no pisa desde 2001, la nueva etapa en el club asturiano, con la llegada de Pachuca a la entidad y el traspaso accionarial desde Carso para controlar el 51%, no ha empezado con buen pie.

Un posible relevo

Esa venta de las acciones llegó ya con la pretemporada iniciada y con Bolo como técnico, por lo que los nuevos propietarios no eligieron ahí a su apuesta, un factor muy a tener en cuenta llegado el caso de tomar una decisión sobre un relevo. Y el vasco les está dando argumentos para ese despido, sobre todo viendo al Oviedo en su faceta ofensiva, un poema que se hizo notar en la preparación veraniega, donde solo marcó ante el Avilés, todo un aviso de lo que vendría. Solo cuatro dianas, tres de ellas de Bastón, aunque dos al transformar una pena máxima, y otra de Enrich lleva el cuadro de Bolo, que lo ha probado ya casi todo para mejorar esa faceta.

El técnico ya está notando la presión de una plataforma mayor como la oviedista con respecto a la 'Ponfe', algo que se nota en sus declaraciones, y para La Romareda ha preparado un dibujo con tres centrales que sería el cuarto distinto en un curso donde el cuadro oviedista cuenta con 9,7 millones de límite salarial, algo por debajo de los 10,1 del Zaragoza y el décimo de la categoría. Con 8 fichajes en verano y con hasta 9 lesiones musculares de momento, un claro lastre también, el Oviedo de Bolo no arranca. Y él lo sabe.