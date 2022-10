Carcedo no nota la presión y mantiene la convicción

No es hombre de grandes declaraciones Juan Carlos Carcedo, que no ha vivido el arranque esperado en su etapa en el banquillo zaragocista y que sabe que afronta una semana decisiva para su futuro, que necesita una reacción ante el Oviedo este domingo (16.15 horas) y el Racing el miércoles porque si no, puede jugarse su puesto ante el Villarreal B el próximo sábado. Sin embargo, asegura que no nota esa presión. "Estoy bien", dice esbozando una ligera sonrisa. "Como profesional llevo mucho tiempo en esto, también cuando los resultados no se dan y sé que soy como un estudiante que tiene que demostrarlo todo en los exámenes. Me baso en el día a día y estamos en una buena dinámica de trabajo. Lo más importante que tiene que hacer un profesional es trabajar y ver cómo están los jugadores, lo que transmiten y en ese sentido somos unos privilegiados. Tenemos una plantilla que nos transmite que este es el camino, que trabaja maravillosamente. El trabajo y el convencimiento están ahí", asegura el entrenador, que avisa que ante el Oviedo, en el primer tramo de su 'match ball' de esta semana, habrá cambios para potenciar la menguada faceta ofensiva del equipo.

Viene el Zaragoza de una derrota ante el Mirandés y de no poder contra un Eibar que jugó con 9 futbolistas los últimos 20 minutos, dos tropiezos que han aumentado las dudas de un inicio muy irregular, con solo dos victorias y nueve puntos en 8 citas: "Tengo el convencimiento de que vamos a hacer un gran partido, empieza una semana importante, de fiestas, y con nuestra gente vamos a ser capaces de brindarle el triunfo que lo merecen ellos y también nosotros. Necesitamos esos tres puntos", asevera tras una semana de reflexión en el grupo, aunque ratifica que ante el Eibar, sobre todo en el primer tiempo, "hicimos cosas buenas, pero después nos costó más", reflexiona, avanzando que "estamos intentando ver alternativas y posibilidades para tener más opciones de gol". "Vamos a hacer un gran partido y a ser capaces de de brindarle el triunfo a la afición, que lo merecen ellos y también nosotros. Necesitamos esos tres puntos" Su Zaragoza dibuja un perfil indefinido aún, con partidos llenos de sombras y algunos donde sí ha asomado con más capacidad, como ante el Sporting, la Ponferradina, sus dos victorias, o Las Palmas. "Intentamos tener la posesión, ser dominadores, aunque no siempre se puede. Somos de los equipos que más tenemos la posesión en Segunda y después buscamos además atacar los espacios, tener esas alternativas también de jugar en largo y de ir a por el rechace", dibuja Carcedo cuando se le pregunta por su ideario, que desde luego pasa por la solidez, exhibida en solo seis goles en contra, porque "somos uno de los equipos menos goleados, con cuatro puertas a cero. El equipo también hace cosas buenas, pero tenemos que mejorar para ganar partidos". "Hay que mejorar en ataque, porque cuatro son muy pocos goles. Hay que hacer más ocasiones, tener más alternativas, gente que rompa a la espalda, más uno contra uno, dar más en la estrategia…" El sistema y las rotaciones Y la mejoría solo puede llegar en ataque, ya que con cuatro dianas en ocho citas es imposible aspirar a estar arriba. "Hay que mejorar ahí, porque son muy pocos goles. Hay que hacer más ocasiones, tener más alternativas, gente que rompa a la espalda, más uno contra uno, dar más en la estrategia… Son muchos aspectos en los que el equipo tiene capacidad de mejora", sentencia, sin querer aventurar un improbable cambio de esquema para pasar a jugar con dos delanteros y dejar de lado el 4-2-3-1, el dibujo más habitual, aunque "lo más importante no es tanto los sistemas como la intención. Tenemos la posibilidad de poder jugar con dos arriba, le estamos dando vueltas a todo ello". En todo caso, cambios va a haber y eso sí lo dejó más claro "para que nos ayuden a buscar más alternativas y poder ser más dinámicos en el juego y tener más ocasiones". El posible retorno de Mollejo, la titularidad en el lateral de Larra o el paso a la suplencia de Vada son algunas opciones en esos cambios, teniendo en cuenta que viene una semana con tres partidos en seis días, ya que el Racing espera el miércoles y el Villarreal B el próximo sábado: "Esta semana va a hacer más cambios de los normales, porque hay poco tiempo de recuperación y un viaje a Santander en medio. Además, hay gente preparada para darnos un buen nivel". "Gueye vino con la preparación más atrasada, pero está cerca y trabajando bien, ha jugado minutos y en cualquier momento puede entrar" No parece que entre esos cambios ante el Oviedo, "un gran equipo que el año pasado estuvo a punto del playoff y que tiene un entrenador con experiencia en la categoría, pero cuesta a veces esa adaptación a un nuevo técnico", esté Pape Makhtar Gueye, ariete fichado como solución ofensiva y que aún no ha salido en el once. "Vino con la preparación más atrasada que los demás porque llevaba un tiempo queriendo marcharse de su equipo y no llegó en la mejor forma. Está cerca y trabajando bien, ha jugado minutos y en cualquier momento puede entrar", espeta Carcedo, que ante el Eibar citó por primera vez a Vigaray tras 16 meses lesionado. "Le faltaría ritmo tras tanto tiempo, eso está claro. Está cerquita y hay que valorar el trabajo que está haciendo con esa lesión tan importante". "Alberto (Zapater) es muy importante para mí y me apoyo mucho en él. No ha jugado porque porque tenemos muchas alternativas en el medio, pero está apretando en el día a día a sus compañeros" Aún más inédito está Zapater, al que se le pidió al acabar el curso pasado que siguiera y cumpliera el año que le restaba y que no ha tenido ni un minuto en lo que va de temporada a pesar de ir citado en todos los encuentros, pero Carcedo afirma que "Alberto es muy importante para mí, me apoyo mucho en él en las decisiones y en el club por su trayectoria también es importante. Arrancó con el hándicap en pretemporada de las molestias en la espalda que le retrasaron. Lleva un tiempo trabajando y si no ha jugado ha sido porque tenemos muchas alternativas en el medio, pero está apretando en el día a día a sus compañeros", indica el entrenador sobre el primer capitán de un Zaragoza que acaba de anunciar la renovación del segundo, de un Cristian Álvarez indiscutible y que prorrogó su contrato hasta 2024: "Es una alegría, porque el club está haciendo muchas cosas bien, renovando a gente importante, desde los más jóvenes y también los que llevan más tiempo y que son un pilar para la plantilla y el club". Jairo y Francés y el problema en el eje Con Eugeni de baja segura, Carcedo debe decidir con Jairo Quinteros, que no ha entrenado con el equipo esta semana por unas molestias y con Francés, que acumula cuatro bajas consecutivas por su lesión en el codo. "Jairo tenía unas pequeñas molestias que arrastró cuando vino con la selección, le han permitido entrenar por momentos, pero vamos a tomar una decisión junto con la de Alejandro hoy", asegura el técnico, que dará al mediodía del domingo la citación. Jairo tampoco se ha entrenado este sábado y parece baja segura, mientras que la intención decidida con Alejandro Francés es no forzar y está trabajando con precaución, por lo que si no hay cambio de planes no estará disponible. Si esas dos bajas se confirman, Carcedo no ha llamado a Operé, del filial, y Nieto y hasta Petrovic podrían ser el central de emergencia llegado el caso. El técnico sí tiene a disposición a Mollejo o Bermejo, que han pasado por molestias estomacales, y que en el caso del madrileño le hicieron trabajar al margen el viernes, también por precaución por una ligera sobrecarga ya superada.