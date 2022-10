La mejor acción motivacional del Zaragoza y el 'caso Carcedo'

En la tarde del jueves, el Real Zaragoza publicó en sus canales oficiales un vídeo motivacional solicitando unidad y apoyo para el equipo, que atraviesa una coyuntura compleja después de la derrota en Miranda, el empate contra un Eibar en clara inferioridad numérica y de haber sumado nueve puntos de 24, un balance que está lejos de lo que esperaban los ejecutivos de la SAD para estas alturas del campeonato.

En la grabación de 56 segundos, con voces en off de Cristian Álvarez, renovado oficialmente un día después en otro movimiento icónico, Grau, Azón, Francho y Simeone, los jugadores y el club hablan de historia, orgullo, responsabilidad, ilusión, de retos, de no rendirse, de la fuerza de la unión y de la defensa del león. Todo sobre una base de imágenes con lugares simbólicos de la ciudad, equipos históricos del club, la afición animando, los goles de esta temporada y la figura del entrenador, que necesita empezar a ganar este mismo domingo para que no haya 'caso Carcedo' en una semana decisiva.

Al paso por los Pilares, y con la visita del Oviedo a la vuelta de la esquina, el Real Zaragoza atraviesa el primer momento crucial de esta campaña, que ha arrancado de manera indeseada. El vídeo es una acción que busca la comprensión, el reclutamiento y la cohesión de la masa social a través de la apelación a sensibilidades comunes en un instante deportivo repleto de dudas.

📹 Todos juntos #defendiendoalLeon, la vídeo-arenga del Real Zaragoza para animar a la afición pic.twitter.com/cBZsVBTmav — El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) 6 de octubre de 2022

El equipo ha comenzado mal la Liga, como tantas veces en esta etapa de una década en Segunda. No es extraño que algo así haya sucedido. La SAD ha incubado a lo largo de estos años de penurias un problema estructural de fatigosa resolución, en ningún caso capaz de remendarse de un día para el otro y con una simple mano de pintura. El proceso tendrá que sortear obstáculos, se enfrentará a inconvenientes, a crisis y para completarse con éxito requerirá de tiempo y paciencia, si es que queda.

El vídeo fue una buena iniciativa del club, que ha entrado en una senda de mayor modernidad en sus canales de comunicación este verano. Por ello, nunca está de más. Sin embargo, por sí mismo no arregla nada. Los problemas del campo se solucionan en el campo. De eso hablamos en estos momentos, de problemas futbolísticos a los que hay que poner remedios futbolísticos, muy especialmente en ataque, en la generación del juego ofensivo y en la producción goleadora. Con La Romareda alentando, por supuesto. Así será. Pero, sobre todo, con el entrenador mejorando su rendimiento, encontrando vías de escape, inventando propuestas y optimizando los recursos de los que dispone, que tienen localizadas lagunas pero dan para más de lo que han dado hasta ahora. Con los jugadores subiendo su nivel individual y colectivo. Y ganando partidos. No hay mejor acción motivacional mejor que esa: ganar.