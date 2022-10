Reacción obligada

Arrancaron este sábado los Pilares y este domingo (16.15 horas) lo hace una semana decisiva para el Real Zaragoza, con tres partidos en el horizonte, ante el Oviedo el primero, un gemelo en esta Liga en prestaciones y números, el Racing en Santander el miércoles y el Villarreal B de nuevo en La Romareda el sábado, y con la obligatoriedad de una reacción que, en caso de no producirse, puede llevarse por delante a Juan Carlos Carcedo. El conjunto zaragocista, en la zona baja de la clasificación, con tres puntos de renta con el peligro y solo nueve y dos victorias en ocho citas, no puede posponer más un giro radical a su errática y dubitativa trayectoria hasta ahora. O eso, o el riojano será el primer entrenador que reciba la carta de despido de la nueva propiedad del club.

No se la juega Carcedo en la cita ante los asturianos, pero sí intuye que ha empezado la cuenta atrás y que la necesidad de victorias para él empieza a ser apremiante. Su Zaragoza arrancó bien la Liga, aunque sin ganar, y se cayó en Cartagena y sobre todo ante el Lugo, para levantarse con dos triunfos y volver a las tinieblas en Anduva y con un empate ante nueve jugadores con el Eibar. Anclado en el 4-2-3-1, con muy poquito gol, sin mostrar los automatismos de los que tanto presume, con escasa cintura y rapidez en los cambios y demasiado pendiente de los rivales, este Zaragoza, su Zaragoza, no carbura y está muy lejos de ser un bloque fiable para pensar en asaltar las zonas altas de la tabla. Es verdad que la Segunda es eterna en oportunidades, pero no lo es nunca para un técnico que apenas gana.

Cambios anunciados

Con esa requerida reacción y con la necesidad de cambios se presenta el Zaragoza ante el conjunto asturiano. Carcedo asegura que deben mejorar sobre todo en la parcela ofensiva, donde ya vuelven a acumular dos partidos sin marcar (en el arranque fueron tres), y la producción ofensiva en llegadas y remates también ha bajado. La nueva propiedad ha hablado sin tapujos de subir cuanto antes, si puede ser este año, con el séptimo límite salarial de Segunda, mejor, pero lo cierto es que nadie ha ascendido solo encajando pocos goles y el Zaragoza tampoco lo hará, por lo que la mejoría en ataque es absolutamente vital. Y tiene que ser inminente.

Carcedo juntó ante el Eibar a Azón y a Giuliano, pero lo hizo para acostar al hispanoargentino, la mejor arma ofensiva hasta ahora, en la banda izquierda. El cuerpo al zaragocismo le pide una modificación táctica, jugar con dos arietes de verdad, pero no parece factible que el míster riojano, con su rigidez táctica, lo haga, aunque sí, queda dicho, moverá el banquillo, también porque se avecina una semana de tres partidos en seis días que pide dosificar esfuerzos y cambiar roles.

Dudas en el once

Todo apunta a que Gueye, el 9 fichado como la gran esperanza ofensiva, seguirá esperando turno en el banquillo, pero es factible el regreso de Mollejo, quizá en la banda diestra, la posición en la que más cómodo juega, y que Bermejo pueda moverse en posiciones más interiores, donde más puede ofrecer, por un Vada intrascendente en los dos últimos partidos, aunque fijo hasta ahora para Carcedo. Quizá Larra termine por derribar la puerta del lateral diestro que hasta ahora conserva Fran Gámez y Lluís López, con Francés de nuevo baja salvo sorpresa inesperada, y Jair se mantendrán como dúo en el eje de la zaga. La duda está en el acompañante en la sala de máquinas de Jaume Grau, tras la entrada de Francho por el intocable Manu Molina ante el Eibar. Mejoró prestaciones el canterano con respecto a su gris versión anterior y es factible que mantenga esa plaza en el medio.

El Zaragoza, que solo ha ganado un partido en casa, al Sporting, y suma 5 puntos de 12 ante su sufrida afición, un balance que dista mucho también de ser el de un candidato al ascenso, recibe a un Oviedo que llega a la cita con no menos dudas que los zaragocistas y con Bolo también intuyendo que está ante su semana de pasión y con la espada de Damocles sobre su cabeza en estos siete días. Almas gemelas los equipos, con idénticos números y sensaciones, y almas gemelas sus entrenadores. Los oviedistas llegan sin Miguelón, Borja Sánchez, Koba y Dani Calvo, cuatro lesiones musculares en la plaga que viven en este inicio de curso. Bolo apunta a cambiar el esquema para jugar con tres centrales y duda en la pareja de Borja Bastón, un exzaragocista que triunfó aquí, puesto para el que Obeng es favorito por delante de Enrich.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Larra, Lluís López, Jair, Fuentes; Jaume Grau, Francho; Mollejo, Bermejo, Giuliano Simeone e Iván Azón.

Oviedo: Tomeu Nadal; Pomares, Tarín, David Costas, Luengo, Viti; Luismi, Javi Mier, Montoro; Borja Bastón y Obeng

Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité de Andalucía).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.15