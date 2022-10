La mejor entrada del curso en La Romareda

El Zaragoza-Oviedo, con 21.509 espectadores de cifra oficial (el aforo es de 33.600), es la mejor entrada del curso para La Romareda, superando los 21.416 que fue la afluencia ante el Sporting, aunque no es la mayor de espectadores en un campo de Segunda en este curso, algo que sucedió en el Málaga-Sporting de la segunda jornada, con 21.807. Así, aunque el club tiene el récord de abonados de la actual Segunda el Zaragoza, esos más de 25.5000 que renovaron o iniciaron su fidelidad el pasado verano, La Romareda no cuenta aún con el registro más alto de afluencia en esta temporada. Por poco, pero no. Este domingo ante el Oviedo se quedó a las puertas.

El estadio que más aficionados ha visto en lo que va de Liga en la categoría de plata es La Rosaleda, donde acudieron 21.807 espectadores para presenciar el duelo del Málaga con Las Palmas en la segunda jornada. Después está el partido frente al conjunto carbayón de este domingo y la visita a La Romareda del Sporting, que congregó en el Municipal a 21.416 espectadores, en un partido que se disputó un sábado a las 21.00 horas. Hasta el momento, el Zaragoza ha tenido su tope en esta visita del Oviedo, mientras que el tercer encuentro con más espectadores en el Municipal, y el quinto de toda la categoría de plata, es el duelo ante el Lugo jugado en la noche del domingo y en la cuarta jornada, congregando a 20.372 espectadores. Ante el Eibar, el pasado lunes, sin duda el día menos propicio para acudir a un estadio, el zaragocismo demostró la fe en sus colores, con hasta 18.523 aficionados, mientras que el choque con menos presencia ha sido el primero, ante el Levante un sábado 20 de agosto a las 19.30 horas, con mucha gente apurando sus vacaciones y que congregó a 17.418 aficionados. El Real Zaragoza fue, el curso pasado, el segundo equipo que más espectadores llevó a un campo de plata, solo superado por el Málaga. En total, más de 314.000 aficionados se pasaron por La Romareda, con una media de 14.959, inferior a la malaguista (15.353). La entrada más alta se vivió ante el Huesca (25.354), algo que factiblemente se repetirá en este curso (el encuentro está previsto para el fin de semana del 11 de diciembre), donde la media de espectadores por ahora es ya muy superior al curso pasado, con 19.867 de media en cinco partidos para que el total ya roce los 100.000 (99.238). El número de abonos más alto en esta etapa en Segunda desde 2013 fue en la 19-20, con 28.419. Y el actual es el tercero más elevado, también superado por la 18-19.