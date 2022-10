Zapater: "Estamos con Carcedo"

Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza, debutó esta temporada para disputar el cuarto de hora final de un partido que el equipo aragonés no supo ganar. El ejeano se mostró comprensivo con una afición muy enfadada con los suyos y admitió la obligación de dar un paso al frente. «Para bien o para mal esto es Zaragoza, hay una presión y una responsabilidad. Seguramente, este año, por el cambio de propiedad, hay más expectativas y eso hay que saber llevarlo», indicó el canterano, que apela al resto de competición para mostrar su confianza en que el equipo progrese. «Todos esperamos más puntos, hay que mejorar para devolverle la ilusión a la gente y esto es muy largo».

Pero Zapater exige mirar hacia dentro y reflexionar. «Hay que hacer autocrítica y reconocer que no estamos como nos gustaría, pero el miércoles tenemos otra oportunidad. Hoy era una buena oportunidad para ganar en un día especial para todos, pero no ha podido ser y debemos centrarnos en el duelo que afrontamos ahora ante el Racing».

Pero el capitán no pide paciencia a una grada que no puede más. «A la gente no se le puede pedir nada. Llevamos diez años en Segunda y ahí están los abonados, con poco que le demos sabemos que va a estar con nosotros, por eso hay que dar un poco más», asegura el centrocampista aragonés, que considera lógico el estado de nervios que se apoderó de la afición en la segunda mitad. «Hoy era una oportunidad de ganar y puede que engancharte arriba, pero no ha podido ser a pesar de ir ganando, pero te empatan y lógicamente la gente se pone nerviosa».

Pero los resultados siguen sin llegar y, con dos victorias en nueve jornadas, el Zaragoza sigue abajo y cada vez más lejos de la zona noble de la clasificación, lo que, unido a las malas sensaciones y a una pobre imagen, sitúan a Carcedo en el disparadero. «Estamos con Carcedo, con él hemos demostrado que podemos ganar partidos», afirma el ejeano.