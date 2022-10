La fe ciega en Vada y el socavón de la segunda línea

En su búsqueda por lo que todavía no ha encontrado, ni el modelo ni los nombres que hagan funcionar el modelo a una cierta altura y de manera constante, Juan Carlos Carcedo ha ido dándole vueltas a la alineación y al reparto de las camisetas de los titulares a lo largo de estas nueve jornadas. Por el once han desfilado muchos jugadores, algunos en las primeras jornadas que ya no están, como Chavarría y Narváez, y muy pocos han mantenido la condición de intocables en este tiempo. Acaso Cristian, Jair, Fuentes desde que llegó y Jaume Grau.

Entre por los que mayor predilección siente el entrenador se encuentran también Giuliano Simeone, que se ha ganado el puesto sobradamente tras arrancar como meritorio, Bermejo, Manu Molina, cuya posición de privilegio ha menguado de modo paulatino, y Valentín Vada, prácticamente un fijo para Carcedo por detrás de los delanteros. De acuerdo a la teoría, el argentino es un centrocampista llegador con capacidad para aparecer desde la segunda línea, con buena intuición en esos espacios críticos y una relación decente con el gol. La temporada pasada marcó siete tantos, dos de ellos de penalti, punto desde el que es un especialista, jugando 29 encuentros, solo trece como titular. Es decir, unas cifras remarcables, aunque su incidencia en los partidos y en el juego fue inferior a sus números. El anterior técnico, Juan Ignacio Martínez, también pensaba que Vada tenía condiciones suficientes para dar más y durante toda la Liga esperó ese paso adelante de su futbolista para darle una mayor continuidad y protagonismo, algo que al final no tuvo porque el salto no se produjo en la manera que JIM esperaba. Carcedo tiene una percepción similar de Vada a la de su antecesor y hasta le profesa una fe superior, ciega por el momento. Sobre el papel dibuja para él unas expectativas de posibilidades y rendimiento que, por hache o por be, finalmente no se ven satisfechas. El técnico ha insistido con el argentino durante casi todo este comienzo de Liga. Por el momento suma cero goles, cero asistencias y cero participaciones en acciones de gol en nueve jornadas. Hasta ahora, de los cinco tantos anotados por el Zaragoza cuatro han sido obra de dos delanteros (tres Simeone y uno Azón) y solo uno lleva la autoría de un jugador de la segunda línea (Mollejo). En esos terrenos es donde se está moviendo Vada sin éxito, como también Bermejo. Desde allí, el equipo necesita generar más amenaza, dar más miedo, tener más imaginación, producir más juego, tener la capacidad para inventar más pases definitivos y hacer más goles. Si no, la fe no se traduce finalmente en hechos y se abre el socavón ofensivo que existe ahora mismo.