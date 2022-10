Néstor Pérez: "El Real Zaragoza tiene un modelo definido, le faltan resultados"

Racing-Real Zaragoza, partido especial para usted.

Sí, sin ningún tipo de dudas. Al final el equipo de mi casa y el equipo del corazón siempre ha sido el Real Zaragoza y que se produzca este partido cuando estoy trabajando para el Racing de Santander pues sin duda es un partido muy especial. Un partido además, yo creo, entre dos aficiones que se tienen un cariño especial y un partido que históricamente se ha producido en Primera y que debería de ser así a la mayor brevedad posible.

Los dos equipos llegan en dinámicas diferentes, el Racing parece estar despegando.

Es verdad que llevábamos varios partidos mereciendo más de lo que obteníamos pero circunstancias del fútbol, que al final es un juego y como tal tiene un componente de azar, decisiones del VAR nos habían dado la espalda, lesiones nos habían dado la espalda y nos estaba costando arrancar más de lo que el equipo merecía. La victoria del domingo, por cómo se produce porque debió ser más contundente, hace que el equipo gane en confianza y afiance las buenas sensaciones que venía mostrando hasta ahora. Ojalá alarguemos esa racha porque es verdad que el Real Zaragoza llega en un momento de más dudas pero no deja de ser un buen equipo y un partido tremendamente complicado. En la línea de lo que la categoría nos muestra todas las semanas porque hay muy pocas diferencias entre unos y otros. Hay pequeños detalles que te hacen cambiar la dinámica rápidamente, que te cambian el ánimo de una semana a otra. Nosotros parece que hemos entrado en una dinámica más positiva y debemos intentar alargarla.

El equipo empezó con cuatro derrotas seguidas y es el menos goleador de Segunda. ¿Es el peaje a pagar por el cambio de categoría?

El gol es uno de los problemas con los equipos con no más presupuesto porque el gol vale dinero y no todo el mundo puede ficharlo, pero al final la categoría empieza en una fecha que me parece un despropósito, el 13 de agosto, cuando faltan tres semanas para completar las plantillas. Es verdad que ahí los que más se la juegan son los entrenadores, que viven de los resultados. Pero tú el 13 de agosto puedes estar muy lejos de lo que iba a ser tu plantilla, por lo que es muy difícil evaluar esas primeras jornadas. ¿Cuentan para la Liga? Claro, faltaría más, pero el equipo que tú podías tener el 13 de agosto puede ser muy distinto al del 2 o 3 de septiembre. Nosotros arrancamos con unas dudas que tengo la sensación eran más en cuanto a resultados que en cuanto a juego, pero es evidente que eso te lastra. A partir de ahí la victoria en Gijón nos afianza mucho esas sensaciones y ahora los resultados están siendo mejores.