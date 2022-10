El sitio de Pombo

Jorge Pombo lleva buscando su sitio desde que salió de Zaragoza en 2020. Se marchó cedido al Cádiz en el mercado invernal porque no contaba para el cuerpo técnico del momento y no estaba jugando con una opción de compra tras el ascenso del club andaluz en junio, una operación que acabó repercutiendo positivamente en las arcas del club. El caso es que Pombo, como tantos otros, tuvo que dejar su casa y empezar a volar solo. No lo consiguió en el Cádiz, donde jugó doce partidos cada una de las dos temporadas que vistió de amarillo, ni en Oviedo, donde estuvo cedido el curso pasado y participó en 23 jornadas pero solo en una como titular.

Ahora ha vuelto al norte en un traspaso de última hora. Se desvinculó del Cádiz y, casi sobre la bocina, aterrizó en El Sardinero. Llegó con la temporada empezada pero, desde entonces, ha convencido a Guillermo Fernández Romo y ha sido titular siempre que ha estado disponible. «El mejor Pombo es uno de los mejores jugadores de la categoría, un jugador diferencial», dice de él Néstor Pérez, el aragonés que trabaja en la secretaría técnica del Racing. Lo mismo debe de pensar el técnico, que le ha dado el protagonismo y la continuidad que el aragonés necesita para mostrar su juego. Ha disputado cuatro partidos, los cuatro como titular. Se ha perdido uno, frente al Eibar, porque fue expulsado frente a Las Palmas. En cuatro jornadas acumula la mitad de los minutos de que dispuso en toda la temporada pasada. Y con él en el campo, el Racing de Santander no pierde. El zaragozano no estuvo en las cuatro primeras jornadas de Liga porque todavía no había llegado a Santander, jornadas en las que el equipo cántabro no consiguió ni un solo punto. Pombo fue titular por primera vez frente al Sporting y el Racing ganó en Gijón por 0-2. Después fue titular en casa ante Las Palmas y Málaga y el equipo no perdió, aunque tampoco ganó. El pasado domingo volvió a salir de inicio en Ipurúa y el Racing logró una victoria (0-1) de las que dan confianza. Pombo es un jugador especial, diferente. Otro de los productos de la fértil Ciudad Deportiva de la última década, el zaragozano llegó al primer equipo en la temporada 2016-17 y tuvo continuidad en las dos campañas siguientes, en las que fue titular en 22 y 31 partidos, respectivamente. Además, hizo 5 y 4 goles en cada uno de esos años, mostrando su potencial como jugador de la segunda línea con llegada y gol. La temporada siguiente, la 19-20, con Víctor Fernández en el banquillo, se quedó sin sitio en el equipo, que funcionaba estupendamente sin él. Así que Pombo se marchó buscando su sitio, un lugar en el que desarrollar su fútbol, en el que tener la confianza y la continuidad necesarias como para poder destacar. No los encontró ni en Cádiz ni en Oviedo. En ambos equipos su paso fue más bien testimonial, sin apenas incidencia en el equipo. De momento parece haberlo encontrado en Santander, donde se ha hecho con el cartel de titular nada más llegar. Este miércoles tendrá una nueva oportunidad de demostrar que se lo merece frente al equipo de su vida.