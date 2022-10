Carcedo: "Estamos fuertes, vemos el trabajo y la gente cree"

Tiene la habilidad Carcedo de no ser claro en la mayoría de sus respuestas, mucho más si son incómodas y aluden a su futuro. «Estamos fuertes y vemos trabajar a los jugadores, aunque ahora es normal que estén fastidiados. La gente cree, hay que recuperar a los jugadores y lo van a dar todo para ganar esos tres puntos que necesitamos», dijo cuando se le preguntó por un partido ante el Villarreal B que puede ser una estación de término para él. «Nos preocupa que los jugadores se levanten, nos centramos en eso, en lograr esa victoria y dar una alegría a la afición», añadió.

Esa victoria, qué duda cabe, es necesaria para eso, pero también para evitar su despido. En todo caso, Carcedo no vio un Zaragoza tan flojo como los números, los remates y las ocasiones, mostraron en Santander . «El primer tiempo estuvo bastante igualado, hicimos cosas bien, tuvimos la posesión y teníamos un poco el partido donde queríamos. La expulsión lo varió todo, sabíamos que se iban a volcar e intentamos tapar bien las bandas y tener la oportunidad si entraban en esa ansiedad».

"Giuliano fue con mucho ímpetu, con muchas ganas. Ha sido una pena, pero el árbitro nos ha pitado demasiadas faltas y se ha interrumpido el juego"

Se le preguntó por los cambios en la segunda parte, con los que «queríamos cerrar la amplitud de campo con una línea de 5 (Grau fue el tercer central), porque antes del descanso nos habían hecho alguna ocasión con la línea de 4», aludió el entrenador, que reconoció que Giuliano había recibido las dos amarillas en dos acciones en las que fue «con mucho ímpetu, con muchas ganas. Ha sido una pena». Con todo, también tuvo un mensaje para el colegiado, para Busquets Ferrer, que “nos ha pitado demasiadas faltas y se ha interrumpido el juego».

Bermejo, con molestias

En todo caso, las soluciones buscadas por Carcedo, esa defensa de 5, las entradas de Vada, Gueye y Zapater en el primer tramo de la segunda parte, las de Puche y Larra al final, no funcionaron porque «con uno menos es difícil salir, pero tapamos más o menos bien. El gol nos hizo daño, estábamos cerca del final y podíamos tener nuestras oportunidades por la ansiedad del rival. Era normal que tras marcarnos ellos tuvieran más ocasiones”, sentenció Carcedo, que justificó no haber recurrido a Bermejo entre esas alternativas: “Tiene molestias en el aductor y decidimos no forzarle”.