El día del juicio final

Llega el Real Zaragoza este sábado a la jornada 11, a la visita del Villarreal B (16.15 horas. La Romareda), en su casi tradicional crisis otoñal y con el entrenador viviendo horas difíciles, con la amenaza del despido muy latente en caso de alargar una mala dinámica que ya acumula cuatro jornadas sin ganar, con una caída libre en las sensaciones y en el juego y con la impresión de que cada partido es peor que el anterior, con la misma escasez de pólvora, eso sí, con solo 5 dianas en 10 citas y en un equipo que ya está en el filo de los puestos de descenso, con la misma puntuación que la zona roja.

El despido de Carcedo, con una Romareda que ya se levantó en armas en el empate ante el Oviedo, es casi de manual, pero el riojano tiene esta bala para empezar a revertir su complicada situación. Todo lo que no sea ganar dejará a Carcedo más que expuesto al cese, mucho más si lo que llega es otro sopapo en forma de derrota en La Romareda, donde solo se ha ganado un partido, ante el Sporting, y se han logrado 6 puntos de 15.

La grada ya bajó el pulgar con el entrenador hace seis días, en Santander se volvieron a escuchar cánticos contra él del algo más del centenar de zaragocistas que viajaron y el clima volverá a ser tenso este sábado. Mucho más si el Villarreal B, un nuevo filial por La Romareda en esta frustrante etapa eterna en Segunda, se adelanta en el marcador o el Zaragoza vuelve a repetir la imagen anodina de equipo sin alma y sin fútbol. El clima en ese momento añadiría más sensación de veredicto.

El partido tiene un claro aire de juicio final para el entrenador en la primera gran crisis de la nueva propiedad. La cuerda se rompería por ahí, pero también retrataría a su valedor, Raúl Sanllehí, que además apostó por la continuidad, muy contestada por la afición, de Torrecilla, y que diseñaron ambos una plantilla con déficits y claramente irregular en su configuración y medios. Con todo, es un grupo que, aunque cambiará seguro en enero, tiene más de lo que enseña, que es muy poco, sobre todo en ataque.

No ha logrado Carcedo que su Zaragoza arranque en esta Liga, que enseñe las cosas que dibujó en pretemporada y el técnico ha ido mostrando, sin embargo, más miedo a los rivales y a encajar goles que convicción, valentía y automatismos de los que tanto presume y tan poco se ven. Por eso quizás este viernes en su rueda de prensa cambió de registro y mostró más vehemencia y pasión.

El equipo comenzó bien el curso, pero sin ganar a Las Palmas y Levante, llegó la primera crisis tras la sangrante derrota ante el Lugo y la tibia recuperación ante la 'Ponfe' y el Sporting. Después, la caída. Al ridículo global en Anduva le siguió no poder superar a un Eibar que acabó con 9, tirar a la basura adelantarse ante el Oviedo y rozar la derrota en casa y el escarnio de Santander, donde con uno menos por la roja de Giuliano el Zaragoza, que solo remató 4 veces, pudo encajar una goleada de escándalo y Cristian lo paró todo salvo el cabezazo de Pombo.

Cambios seguros

La roja del hispanoargentino, claramente evitable y por la que pidió perdón, dejará a Carcedo sin su máximo goleador y sin un jugador indiscutible. Mal día, sin duda, para perderlo. Todo apunta a que volverá Francés al eje tras seis partidos fuera por una lesión en el codo y en el once se aventuran cambios porque el Zaragoza va a disputar su tercer partido en 6 días y solo pasarán 65 horas desde acabar el partido en Santander a empezarlo ante el filial 'groguet'. El calendario, está claro, tampoco ayuda a Carcedo.

Habrá que ver si esas rotaciones afectan a los jugadores más indiscutibles, porque Jair, Gabi Fuentes, de nivel empeorado, y Grau han jugado todos los minutos en esta semana. Quizá asome Nieto en el lateral o Petrovic en el medio, donde Manu Molina y Francho se juegan un puesto. Volverá, no por méritos, Vada tras su suplencia en Santander y Larra también puede quitarle el sitio de nuevo a Gámez.

Bermejo, que en El Sardinero no forzó por unas molestias, apunta claramente al once y la lógica invitaría a la apuesta por Makhtar Gueye en ataque, algo que no ha sucedido hasta ahora, aunque en los minutos que haya tenido tampoco se haya ganado esa condición, salvo en su exhibición rematadora sin tino en Anduva. El carácter indiscutible de Iván Azón, que no acabó los dos partidos de esta semana, y que a Carcedo siempre le gusta quedarse con un ariete en el banquillo y Giuliano no está parecen condenar a la suplencia de nuevo al senegalés, el gran fiasco por ahora en los fichajes.

Enfrente estará el Villarreal B, el equipo más joven de la categoría dirigido por uno de los técnicos más veteranos, Miguel Álvarez, que lleva en los banquillos desde el 2000 y que ya pasó por La Romareda con el Terrassa y el Alcorcón, ambas veces con derrota, y que ha hecho la mayor parte de su carrera en Segunda B. Consiguió un histórico ascenso con un Villarreal que ha llenado su Ciudad Deportiva de fichajes de otras canteras y que ahora mismo es la mejor de España.

De momento, ha mostrado un equipo flojo en defensa, que entra frío en los partidos, y con mucha pegada arriba. Lleva 15 dianas, el triple que el Zaragoza y ha recibido 16, el doble que los zaragocistas. Fer Niño, tras su cesión al Mallorca, Hassam, un hábil extremo que despuntó el curso pasado a préstamo en Anduva, Del Moral o Dela encabezan un equipo donde Ontiveros apenas brilla por su declive futbolístico y en el que no estará por lesión Lozano, su capitán y jugador clave en la medular y sin el que el equipo amarillo no gana, y es seria duda Arana, uno de sus goleadores. Es cualquier filial, y el Villarreal más si cabe, un mal enemigo con el que jugársela, porque al Zaragoza le espera un equipo de calidad y sin presión. Mejor que no tengan el día… Y que lo tengan Carcedo y sus chicos. Si no, el juicio tendrá un dictamen negativo.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Jaume Grau, Francho; Bermejo, Vada, Mollejo; Azón.

Villarreal B: Iker Álvarez, Sergio Carreira, De la Fuente, Mbacke, Tasende; Carlo Adriano, Del Moral, Pacheco, Haissem Hassan; Fer Niño y Collado.

Arbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.15.