Ni contigo ni sin ti. La contracrónica del Real Zaragoza-Villarreal B

La figura de Carcedo, protagonista de la jornada, acaparó focos y miradas. La posibilidad de que el técnico riojano dirigiera su último partido en el banquillo zaragocista le convertía en el personaje principal de una historia que acabaría envuelta en contrastes. Por un lado, el elocuente abrazo con el que los jugadores arroparon a su apurado entrenador para celebrar el tanto de Grau. Por otro, la persistente reprobación de una afición que reclamó el despido del técnico incluso tras la algarabía y el alivio que otorgan ganar en el descuento.

La Romareda, con media grada vacía por cierto, pidió la destitución de Carcedo antes de empezar, durante el partido y también al final. Cada cántico envolvía el desencanto y la falta de sintonía con un entrenador que se jugaba el puesto tras haber acumulado méritos para ello a través de decisiones incomprensibles, gestiones deficientes y una indefinición alarmante que indujeron al Zaragoza a una profunda indefinición. Por eso, ni siquiera una victoria in extremis fue capaz de apagar a una afición encendida que exige cambios y que advierte al técnico de que el gol de Zapater tan solo le ha otorgado tiempo. Una vida extra que deberá aprovechar.

Después de cada ‘Carcedo, vete ya’, la parroquia entonaba la misma proclama: ‘Torrecilla, dimisión’ para dejar claro a quién responsabiliza de que el comienzo de la temporada más ilusionante de los últimos años se haya convertido en la misma pesadilla de siempre. Ni rastro, por cierto, de Sanllehí o Jorge Mas entre los señalados por el zaragocismo. Solo Carcedo y Torrecilla. A la media hora, tras el empate del Villarreal B y después de que Zapater lanzase el salvavidas. Hace falta mucho más que un triunfo en el descuento para mitigar tanto hastío.

La piña

El caso es que, si las cosas por arriba estaban claras, también lo parecía por abajo. Ese abrazo con el que los futbolistas quisieron mostrar su unión con el entrenador disipó cualquier duda en cuanto a la comunión, al menos de la mayoría, con un técnico al que se entregaron en pretemporada y con el que, supuestamente, desean continuar. El rescate tuvo que venir de la mano de Zapater, que hasta hace poco era el único jugador de la primera plantilla que no había participado un solo minuto a pesar de haber sido convocado en todos los partidos. Es curioso: Carcedo solo ha recurrido al capitán cuando más le apretaba la soga (esta vez a falta de cinco minutos para el final y con su cabeza enfilando la guillotina) y el ejeano le salva la cabeza, algo que, por cierto, no es la primera vez que sucede entre Zapater y un entrenador.

Ese abrazo dice muchas cosas. Manifiesta unión y sintonía. También confianza en un mensaje que desde fuera parece desgastado por incomprensible. El discurso de Carcedo, se diría, todavía cala en un vestuario que está con su técnico, lo cual no garantiza nada pero siempre aporta algo de luz para escapar del túnel.

El día del juicio final, Carcedo salió reforzado en el césped pero apenas ha rebajado un ápice el grado de decepción de un aficionado que volvió a dejar claro que hay muchas cosas que no le gustan, otras que no entiende y muchas con las que no se identifica. Al técnico le salvó su última bala, con un gol postrero confeccionado por tres de los jugadores que habían salido al campo en la segunda parte. Entre ellos, un futbolista veterano al que muchos se empeñan en vilipendiar y humillar y que lleva el león bordado a fuego en su corazón.