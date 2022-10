Juan Carlos Carcedo: «La gente tiene razón, tenemos que apretar»

Sin cambiar el tono ni el fondo del discurso pero claramente contento, aliviado y «orgulloso» del equipo acabó Juan Carlos Carcedo tras una victoria necesaria para el equipo y para su futuro. «Estamos orgullosos de la gente, del equipo, de la mentalidad que hemos tenido. Desde el principio teníamos claro que queríamos los tres puntos y hemos salido muy metidos. Sabíamos de la importancia del partido. Doy las gracias a la plantilla y a todo el mundo, ha sido un triunfo merecido, nos lo hemos trabajado», empezó el técnico del Real Zaragoza en una rueda de prensa en la que dio las gracias varias veces a sus jugadores por el esfuerzo., por creer, por intentarlo hasta el final, por insistir y levantarse.

No fue una victoria cualquiera como quedó reflejado en las celebraciones. «Teníamos ganas, queríamos celebrarlo. Nosotros también sufrimos, no penséis que no, vivimos esto, somos conscientes de que no estamos en el puesto que deberíamos y la gente tenía ganas de marcharse con la satisfacción de la victoria. En esta línea queremos estar», dijo Carcedo. El técnico recibió el abrazo de su plantilla tras el gol de Grau en una clara señal de apoyo en un momento delicado. «Creo que cuando se trabaja, se insiste, se intenta llevar un camino... Y somos buena gente, intentamos hacer buen ambiente, trabajar bien, eso la gente de dentro lo valora, lo ve y lo siente», explicó.

A pesar del triunfo, la grada volvió a mostrar su descontento con el técnico. «La gente nos tiene que poner alerta, es así, es de justicia. La gente tiene razón y tenemos que apretar, seguir trabajando, intentar hacer un mejor juego, tener mejores resultados y seguir insistiendo», dijo al respecto el técnico, insistiendo en que sus ganas de ganar eran más por el grupo y su buen trabajo. «Tenía ganas de ganar por el grupo, es que veo trabajar al grupo, cómo siente, cómo padece, sufre. Les he dicho, da gusto veros así de contentos porque habéis hecho un gran esfuerzo».

El partido de Gueye

Para el preparador zaragocista el triunfo fue justo y merecido por el trabajo de todos los jugadores. «El fútbol tenía que ser justo con nosotros, hemos hecho un buen partido, nos hemos merecido hacer el 2-0 pero ellos han apretado en el segundo tiempo. Hemos intentado estar juntos, seguir apretando pero es verdad que habíamos hecho un gran esfuerzo en el primer tiempo, que prácticamente no nos han llegado. Son de justicia los tres puntos y hay que mencionar a los que han salido desde el banquillo que nos han aportado mucho, en esa línea tenemos que continuar», valoró Carcedo.

El riojano también enjuició el primer partido de Gueye como delantero titular del equipo. «Ha hecho muy buen trabajo, ha fijado a los centrales, nos ha ganado el juego aéreo, ha estado presente en el área, ha hecho buenos avances. Me comentáis muchas veces por qué no jugamos con dos delanteros, pues ahora lo puedo decir, cuando se lesiona Iván de qué estamos hablando. Nosotros hacemos un análisis frío de las cosas, no siempre acertamos, pero son tres partidos en una semana e intentamos valorar todo. Los que estamos en el día a día somos los que realmente vemos esas situaciones», indicó Carcedo.

También explicó a qué se debían los cinco cambios que hizo en el once titular. «Han sido varios porque jugar tres partidos en seis días no es fácil. Somos uno de los equipos más intensos de toda la Liga y es un esfuerzo físico grande. Sabíamos de esa necesidad de hacer cambios y, además, hay gente que está trabajando muy bien y se merecía la oportunidad. Ahora miraremos el recuento de la gente y veremos con cuántos jugadores estamos para el viernes», dijo.