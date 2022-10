El salvavidas del capitán

Tenía que ser Alberto Zapater el que con su gol salvara a Juan Carlos Carcedo en un puesto en el banquillo más que discutido por una Romareda que volvió a dejar claro que no está con su entrenador, ni con el director deportivo, Miguel Torrecilla, y que se aprestaba a vivir una nueva decepción cuando el capitán, ya en el descuento, marcó un gol salvador ante un Villarreal B que dio todas las facilidades a un Zaragoza que sigue con muchas sombras y dudas. Se adelantó antes del descanso por medio de Grau, y mereció llevar mejor renta entonces, y después dio un paso atrás, quiso conservar la ventaja, pero llegó el empate de Tasende en un fallo defensivo y se abocó a una nueva decepción que no se produjo por los pelos.

El gol da un balón de oxígeno a Carcedo y también al equipo, pero quedan demasiadas incógnitas por resolver y además el divorcio de la grada con el técnico todavía necesitará de más triunfos y mejor imagen para restañarse. Con todo, el grupo dio clara sensación de unidad en torno a su técnico, con el abrazo tras el primer gol, y el Zaragoza logró una victoria que le da colchón con la zona de descenso y que le permite afrontar con otra faz la doble salida a Granada y Tenerife. Quedan cosas por solventar, pero ganando siempre se logra una mejora más firme.

Con un once con hasta cinco cambios en ese clima de posible combustión salió Carcedo, que le dio la camiseta de titular por fin a Gueye y que cambió todo el frente de ataque con respecto a Santander, con Bermejo y Puche en los flancos y Vada de retorno a la mediapunta lo mismo que Francés al eje para que descansara Jair.

El Zaragoza, con ese 4-2-3-1, quiso recuperar la presión alta ante un rival que sufre en defensa y con calidad, en el que Miguel Álvarez buscó la sorpresa ubicando a Carlo de mediapunta. El equipo zaragocista tomó el mando de las operaciones, pero con poca lucidez, sin apenas generar profundidad con el balón, con el que el Villarreal sí se sentía a gusto. Otra cosa es en defensa, donde el rival es un canto a la concesión. Un centro de Fuentes que remató con el muslo Gueye y un balón que se encontró en un córner Puche y que no pudo precisar su remate de cabeza fueron los tímidos avisos.

Eran Puche y Bermejo los más activos, pero el Zaragoza no se sentía cómodo, aunque tampoco el Villarreal B amenazaba salvo en un remate ajustado desde la frontal de Carlo. La Romareda, de este modo, empezaba a impacientarse al ver la incapacidad de su equipo, que no sabía cómo meterle mano a un rival que no es nada del otro jueves atrás. Al contrario. Un fallo de Vada tras una pared después de que Gueye despejara un balón en un intento de remate ya hizo que la grada explotara. Pitos primero, cánticos después contra Carcedo y Torrecilla y la sensación que el clima entraba en incandescencia.

Gol merecido

Sin embargo, la pausa de hidratación -sí, en octubre- devolvió a otro Zaragoza. Puche remató un balón de Fuentes tras un envío en largo de Cristian que tocó Gueye y el equipo despertó del todo. Cordero Vega no señaló un penalti sobre Bermejo que lo pareció y el gol de Gueye no subió porque el balón en el centro de Puche salió por muy poco. Era, confirmado, otro Zaragoza, presionando de verdad arriba y generando dudas al rival, siendo mucho más incisivo.

Vada rozó el gol en una buena maniobra en la frontal y Gueye lo vio muy de cerca en un cabezazo del senegalés, mucho mejor en la labor rematadora que con el balón en los pies, pero su cabezazo tras una falta de Manu Molina dio en el palo y Jorgensen la desvió sin querer a un córner. En ese saque de esquina Grau, solo, en un tremendo fallo de marcaje de la zaga rival mandó el balón enviado por Vada a las mallas para un Zaragoza que merecía ese gol y que llegó en el descuento con la estrategia de verdad no con la sacada infructuosamente en corto y en la que los futbolistas escenificaron su apoyo al entrenador tras esas diana justo antes del descanso.

En el intermedio, Miguel Álvarez se cansó de las facilidades concedidas por su equipo y buscó dar un paso adelante con Hassan, Tasende y Pacheco. La respuesta de Carcedo fue un claro mensaje conservador para que el Zaragoza dejara de intimidar y presionar a un rival que tiene su mayor debilidad atrás. Vivir para ver. Con todo, Bermejo, en una buena acción de Puche, pudo marcar, pero también lo pudo hacer Del Moral. Cristian salvó su doble remate.

La banda de Gabi Fuentes era la vía de ataque del Villarreal y Carcedo tocó el otro carril, con Larra y Azón para que Bermejo pasara al medio y Vada y Gueye se marcharan al banquillo. Azón, lesionado al final, tuvo la sentencia en una gran jugada por la derecha con pase de la muerte de Larra. No llegó ese gol y el Villarreal B cada vez vivía más cerca de Cristian. Un centro de Leal lo mandó a la red Tasende a falta de algo más de un cuarto de hora para que en La Romareda volvieran a aflorar los pitos y los cánticos.

Lesión de Azón

Con más corazón que cabeza, con Mollejo por Puche y en la recta final Luna, en su debut en este curso y de interior, y Zapater, relevo de Grau, que estaba siendo de lo mejor del equipo, el Zaragoza se fue a por la victoria. Pudo llegar la derrota en un remate de Mbacke que se fue fuera, pero lo que vino es un salvavidas, lanzado por Zapater con un gol inolvidable tras jugada de Larra y pase de Azón que ojalá marque un antes y un después. Pero, queda dicho, mucho habrá que mejorar para eso y para convencer a una grada que hasta con el 2-1 le dijo a Carcedo que sigue sin verlo claro.

Ficha técnica

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez (Luna, m.86), Francés, Lluís López; Manu Molina, Jaume Grau (Zapater, m.86); Bermejo, Vada (Larra, m.62), Puche (Mollejo, m.75); y Gueye (Azón, m.62).

Villarreal B: Jorgensen; Leal, Dela, Mbacke, Romero (Haissem, m.46); Carlo, Del Moral, Rodri (Pacheco, m.46); Collado (Tasende, m.46), Fer Niño (Ontiveros, m.83) y Ojeda (Forés, m.72).

Goles: 1-0. M.45+1. Jaume Grau; 1-1. M.74. Tasende; 2-1. M.93. Zapater.

Árbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria). Amonestó con tarjeta amarilla a Lluís López, Vada, Zapater y Puche, del conjunto zaragocista, y a Mbacke y Jorgensen, del visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada undécima de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante 17.447 espectadores.