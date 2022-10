Zapater: «Son momentos que me regala el Zaragoza»

Alberto Zapater puso el exterior de su bota en el centro de Larra para hacer el gol de la victoria del Real Zaragoza, pero el capitán extiende el mérito a todo el equipo. «No lo tomo como un gol mío, lo tomo como un gol del equipo que creo que se lo merece. Un gol que se merecerían muchos otros, que se merece el staff, el míster, por todo lo que rodea esta semana y estos momentos. Cuando hablamos de que hay que estar más unidos que nunca es así. En el fútbol no hay otro secreto que el trabajo. La realidad es la que es, son momentos que me regala el fútbol y me regala el Zaragoza y que tengo que disfrutar», dijo el capitán.

El ejeano opinó, como su técnico, que el equipo había hecho un buen partido y mereció más goles. «Creo que estábamos haciendo un buen partido, en el primer tiempo también, y creo que estábamos haciendo un partido para merecer más, pero estás en esas dinámicas que se te tuercen las cosas. Al final hemos ganado, muy al final, pero bueno, nos da para respirar un poco en la clasificación y esperemos que nos dé confianza a todo el equipo», valoró Zapater, partidario de disfrutar del triunfo y valorar los puntos sumados antes de afrontar lo que viene frente a Granada y Tenerife.