Dolor en el alma

Tanto Francho como Azón trabajaron este lunes al margen, iniciando el proceso de sus respectivas rehabilitaciones. Francho, que se lesionó sintiendo un pinchazo en la sesión del viernes y que pese a eso fue citado ante el Villarreal B aunque solo estuvo en el banquillo y con un vendaje en la zona, tiene una rotura muscular de grado bajo en la zona isquiotibial del muslo derecho, probablemente de grado uno, y estará de baja al menos dos semanas, por lo que no estará seguro ante el Granada y el Tenerife, mientras que las previsiones con Azón son más pesimistas y el propio Carcedo ya dijo al terminar el partido ante el Villarreal B que esa lesión iba a dejarle fuera un buen tiempo. “Desgraciadamente, creo que le tendremos varias semanas lesionado", señaló.

La dolencia del 9, a la espera de que el club determine el grado de la rotura, también es en la musculatura isquiotibial y estaría, como mínimo, tres semanas de baja, por lo que podría estar fuera hasta el parón copero, en los compromisos ante el Granada, el Tenerife, el Andorra, que es entre semana, y el Alavés, para volver ante el Málaga el fin de semana del 20 de noviembre. El ariete notó la lesión en la carrera posterior al pase de gol que dio a Zapater y sus gestos de dolor y el golpe que le dio al banquillo al ser sustituido cuando quedaban solo dos minutos dejaron claro que el jugador ya sabía que se había roto.

Azón une esta lesión al edema óseo que sufrió tras jugar ante el Betis en pretemporada el 3 de agosto y que le tuvo fuera mes y medio para volver ante el Sporting el 17 de septiembre y estrenar titularidad ante el Eibar dos semanas después. Al principio, el club aseguró que se trataba solo de una contusión en la rodilla izquierda, pero al final fue el propio Carcedo el que reconoció ese edema óseo, una lesión de carácter muy impredecible en los plazos de recuperación, aunque al final y con mucho trabajo por parte del ariete logró volver en mes y medio. El caso es que Azón en la temporada de la gran apuesta del club en él tras su progresión en los dos cursos anteriores, con hasta siete dianas el año pasado (‘Pichichi’ del equipo junto a Vada), se ha encontrado con dos lesiones ya y solo ha jugado en seis partidos, tres de ellos de titular y con un gol al Oviedo como balance en un comienzo de campaña aciago para él.

Jairo, Jair y Eugeni se entrenan con el grupo

Jairo Quinteros, que suma tres choques de baja por una lesión en el aductor izquierdo, y Eugeni, que se lesionó en el isquiosural derecho en el partido ante el juvenil organizado por Carcedo el 29 de septiembre y que se ha perdido cuatro citas ligueras, ya trabajaron este lunes con el grupo, con los suplentes y no convocados ante el Villarreal B, ya que los titulares hicieron gimnasio. La presencia de ambos en Granada dependerá de sus sensaciones con el aumento de las cargas esta semana, aunque en el caso del centrocampista parece prematura. Jair, que no jugó ante el Villarreal B al no tener las mejores sensaciones tras un golpe en el muslo ante el Racing, aunque estuvo citado en ese partido, trabajó con normalidad y podrá estar ante el Granada.