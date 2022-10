Fran Gámez, el cambio de siempre

Es extraño. Fran Gámez es el lateral derecho titular del Real Zaragoza, pero rara vez acaba un partido. El dato advierte de cierta inestabilidad en un puesto en el que Carcedo parece no tenerlas todas consigo. Es tan habitual su presencia en el once inicial como la aparición de su dorsal en el luminoso del cuarto árbitro para ser sustituido. Gámez juega casi siempre, sí, pero lo normal es que no acabe el partido. Será por desgaste, cansancio o por cierta desconfianza por parte del técnico, pero si bien Gámez viene siendo fijo en el lateral diestro, la sensación es que no es del todo indispensable.

El valenciano es, junto a Jair y Grau (que se perdió por sanción el duelo en casa ante el Lugo), el jugador de campo que más veces ha sido titular hasta ahora. Hasta en diez ocasiones ha aparecido en la foto inicial y solo comenzó en el banquillo ante el Oviedo en La Romareda (1-1). Entonces, Larra ocupó un puesto del que Gámez, el único junto a Cristian, Vada y Manu Molina que ha participado en los once encuentros disputados hasta la fecha, es el inquilino habitual en las dos últimas temporadas. De un 85% de partidos completos al 30% actual Sin embargo, si la campaña pasada lo normal era que Gámez jugara todo el partido (lo hizo en 30 de las 35 jornadas -85%- en las que fue titular), en la actual no está sucediendo lo mismo. De hecho, solo ha completado tres encuentros (30%) saldados todos ellos con resultado satisfactorio para los intereses zaragocistas (0-0 en Las Palmas ante el actual líder de la clasificación, 1-2 en Ponferrada y 1-0 en La Romareda contra el Sporting). En el resto de esos diez choques en los que Gámez formó de inicio, siempre acabó siendo sustituido y casi siempre en busca de una mayor presencia ofensiva para remontar un marcador adverso o deshacer un empate en casa. La medida, sin embargo, rara vez surtió efecto más allá del pasado sábado, cuando Carcedo relevó a Gámez a falta de cinco minutos para el final dando entrada a Luna, que participaría en el tanto de Zapater que acabó otorgando el triunfo a los aragoneses frente al Villarreal B (2-1). En los otros seis encuentros en los que el levantino salió del campo antes del final, el Zaragoza nunca ganó (empates sin goles en casa frente a Levante y Eibar y derrotas en Cartagena, Miranda y Santander y en La Romareda contra el Lugo). Las alternativas La titularidad de Gámez, en cualquier caso, no es innegociable. O, al menos, así se desprende de la confianza de Carcedo en Larra, que ya fue titular frente al Oviedo y que ha participado en diez encuentros en total. El vasco, que destacó la pasada campaña en el Amorebieta como carrilero en una defensa de cinco, está alternando sus presencias en el lateral con el extremo, posición en la que actuó el canterano Luna el pasado sábado, cuando Carcedo recurrió a él en los últimos minutos del duelo ante el filial del Villarreal. Pero el puesto natural del aragonés, que debutó con el primer equipo, es el lateral derecho en el que brilló con el juvenil, lo que llevó al club a promocionar al futbolista el pasado verano, cuando realizó la pretemporada con el primer equipo para acabar siendo una de las sensaciones de un Zaragoza en el que el puesto de lateral derecho, con Vigaray a la espera, tiene dueño, pero también diversas alternativas.