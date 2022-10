Cristian Álvarez, en el Olimpo zaragocista: "Yo le llamo el extraterrestre"

«Yo le llamo el extraterrestre. Es un portero de Primera en Segunda, un lujo para el Zaragoza». A Andoni Cedrún se le ilumina el rostro cuando se refiere a Cristian Álvarez, una de las figuras más importantes del club aragonés en los últimos años. La dimensión de su trascendencia se diseña sobre las seis temporadas consecutivas que acumula ejerciendo de guardián de un equipo al que, seguramente, ha salvado de muchas más cosas que de infinidad de goles.

La Romareda no es una plaza fácil para los porteros, pero el argentino no solo se ha impuesto a la tradición sino que ha adquirido carácter sagrado para un zaragocismo que le adora y que le sitúa entre los mejores cancerberos que han defendido el escudo del león, algo compartido también por aquellos que hicieron historia bajo los palos del estadio municipal. «Pensaba que se iba a marchar antes, la verdad, pero ha optado por seguir aquí, donde ha echado raíces y eso es una gran ventaja para el club», sostiene Manolo Nieves, al que solo Yarza supera en cantidad de temporadas (14) jugadas en el Zaragoza. «Por supuesto que está entre los mejores de la historia del club. Ha dado muchísimo rendimiento al Zaragoza y lo seguirá haciendo, ojalá algún día en Primera División», confía el exportero de los 60 y los 70.

Para Nieves, que también fue preparador de porteros en el primer equipo durante varias temporadas, la principal virtud del argentino es su capacidad para controlar la situación en todo momento. «Me encanta su tranquilidad. Nunca se pone nervioso y hace las cosas sencillas, lo que, precisamente, es lo más difícil».

A Eugenio Vitaller, guardameta del Zaragoza durante ocho temporadas en los años 80, una de las cosas que más le seducen de Cristian es «su tranquilidad», pero hay algo todavía más impactante. «Su compromiso con el club y la ciudad. Me encantaría subir a Primera también por él porque siempre ha optado por quedarse aquí renunciando a ofertas para estar en una categoría superior. Su sueño es ascender con el Zaragoza y retirarse aquí y ojalá lo cumpla», subraya.

Para Vitaller, Cristian Álvarez, el segundo extranjero tras Canario que más partidos ha disputado con la elástica zaragocista, es «un porterazo» que se ha ganado a pulso figurar entre los mejores de la historia del Real Zaragoza. «Con él podemos estar tranquilos. Ha habido grandes porteros aquí, pero él está, seguramente, entre los cinco o seis mejores y ha evitado males mayores para el club, al que ha librado de líos muy gordos. Sí, siempre en Segunda, pero eso no le resta un ápice de mérito, con dos o tres intervenciones decisivas en cada partido. Aquella exhibición en Pamplona no se me olvidará en la vida», asegura Vitaller, que acabó su etapa como zaragocista en la temporada 1988-89, apenas unos meses antes de la llegada de Andoni Cedrún, otro de los grandes porteros en la historia del Real Zaragoza, donde permaneció durante doce temporadas. «Nadie se va a olvidar de Cristian. A mí me da igual que solo haya estado aquí en Segunda y, sin duda, está entre los mejores porteros en la historia del Zaragoza y, además, en una situación de miseria absoluta en el club. En los peores años de la entidad él ha sido el bastión y eso tiene un gran valor sea en Primera o en Segunda. Es una persona muy importante en la historia del club, por supuesto», asevera Cedrún.

Para el excancerbero vasco, el gran valor del argentino es haber renunciado a cotas mayores por permanecer en el lugar al que siente agradecimiento eterno independientemente de la categoría en la que milite. «Su comportamiento hacia el Zaragoza es un honor y un orgullo. Podía haber sido más ambicioso y marcharse a Primera aceptando alguna de las propuestas que ha tenido, pero renunció a eso y siempre le daré las gracias por lo que ha dado y por la que va a dar».

Apenas un par de años después de que Cedrún, uno de los héroes de la conquista de la Recopa en París, se marchara rumbo a Logroño, César Láinez asomaba ya por el primer equipo de un Real Zaragoza con el que también se convirtió en leyenda conquistando dos Copas del Rey (una de ellas ante el Real Madrid de los Galácticos) y una Supercopa. También él se rinde ante la evidencia, aunque admite no ser partidario de catalogaciones. «Son tiempos distintos y épocas diferentes, pero está claro que Cristian está entre los futbolistas más importantes del Zaragoza al menos en la historia reciente y seguramente de todos los tiempos», asevera.

De hecho, el aragonés se muestra convencido de que «si ha habido dos posibilidades de ascenso en los últimos seis años y tres salvaciones agónicas, un 80% de ellas han sido gracias a Cristian, fundamental cuando las cosas fueron bien con Natxo y Víctor y también cuando fueron mal dadas». Bien lo sabe Láinez, artífice de la salvación del Zaragoza cuando tomó las riendas del primer equipo en el tramo final de la temporada 2016-17, la última antes de la era Cristian. «La edad le ha dado tranquilidad bajo palos. Siempre toma buenas decisiones, está bien posicionado y sabe tapar sus cualidades menos destacadas», subraya Láinez, que celebra el arraigo del meta con su tierra. «Pero es que eso era lo normal no hace mucho. Los jugadores querían venir al Zaragoza, quedarse y terminar su carrera aquí por lo que el Zaragoza significaba para ellos y lo que habían significado ellos para el Zaragoza». Cristian encaja en ese perfil. Zaragocismo puro. «Junto a Borja Iglesias, pocos más han influido tanto en la historia reciente del Zaragoza como Cristian».