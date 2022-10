Jair: "Somos una piña con el entrenador"

Tras la renovación de Cristian Álvarez, Jair Amador apunta a ser el siguiente en prolongar su vinculación con el Real Zaragoza. El central, que acaba contrato el próximo 30 de junio, se encuentra en pleno proceso de negociación y, de momento, "la cosa va bien. Estamos hablando y cuando toque decidir lo haremos pensando en lo mejor para el club y para mí, pero soy muy feliz aquí y mi familia también. Me gustaría seguir", admite el defensa zaragocista, que, en cualquier caso, advierte que "no es momento de hablar de eso y yo no le doy importancia".

Recuperado ya de las molestias que llevaron al cuerpo técnico a no arriesgar y a dejarlo en el banquillo el pasado sábado ante el Villarreal B, Jair tiene "buenas sensaciones" en los primeros entrenamientos de la semana para la preparación del encuentro del viernes en Granada. "Tenía molestias que me impedían estar al cien por cien y hay compañeros que están bien. Volvió Francés, así que todo bien. Ya me encuentro mejor ", afirma el hispano-luso, que reconoce que, desde fuera, pasó "más nervios" aunque se congratula de haber logrado una victoria esencial. "Era un partido muy importante para nosotros y que había que ganar. El equipo mostró ese carácter que empezó a enseñar al comienzo de la temporada y al final sacamos los tres puntos". "¿La renovación? Estamos hablando y cuando toque decidir lo haremos pensando en lo mejor para el club y para mí, pero soy muy feliz aquí y mi familia también" Especialmente significativo fue el abrazo con el que jugadores y cuerpo técnico se fundieron para celebrar el gol de Grau. "Estamos todos unidos con el míster y el cuerpo técnico, y muy ilusionados con el trabajo que se hace y lo que nos transmiten. Esa es la idea a seguir", apunta Jair, que no reprocha a la afición los cánticos contra el entrenador y Torrecilla, director deportivo. "Están en su derecho de opinar, pero, más allá de eso, nuestra idea es la de seguir trabajando. Somos una piña toda la plantilla y el cuerpo técnico y ellos pueden opinar lo que quieran, nosotros seguiremos trabajando". En cualquier caso, Jair admite que tanto su nivel como el del equipo son mejorables. "A nivel individual, estaba jugando todo hasta las molestias y con buenas sensaciones, aunque siempre hay partidos mejores y peores. Siempre se puede dar más y mejorar. A nivel colectivo, estamos siendo irregulares y hay que ser más regulares para estar más arriba. Tenemos que ganar en Granada", sostiene. Para ello, confía en aportar no solo en defensa. "Tengo la espina del gol porque quiero ayudar al equipo también en ataque. Y me gustaría que fuera en casa ante nuestra gente", reconoce.