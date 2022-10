Jaume Grau siempre da primero

El gol que anotó Jaume Grau ante el Villarreal B antes del descanso, que abrió el camino de la victoria ante ese filial, fue el tercero del centrocampista valenciano en su corta andadura en el Real Zaragoza, toda una rareza si se mira el resto de su carrera profesional, ya que su anterior diana la había conseguido hace casi cinco años y estando en el Castilla. Pero aún lo es más si se miran que los tres tantos, ante el Sporting, Las Palmas y el pasado sábado, sirvieron para abrir el marcador y en todos esos encuentros se consiguió el triunfo por un 2-1 (1-2 en El Molinón) y también, por cierto, el gol que hizo con el Castilla, ya que fue el primero de la clara victoria ante el Celta B en ese día por 1-4.

El futbolista valenciano, fichado desde el Osasuna tras obtener la carta de libertad, llegó en enero y no tardó en ser imprescindible para JIM. De hecho, la reacción blanquilla tuvo en Grau a una pieza clave en la sala de máquinas. El 19 de febrero anotó el primer gol de zaragocista tras aprovechar desde la frontal un rechace de la defensa de Las Palmas tras una falta en el minuto 5 y el duelo acabó con triunfo del cuadro aragonés por 2-1, con una diana Álvaro tras el empate de Maikel Mesa. Ese tanto ponía fin a una sequía goleadora de más de cuatro años de Grau, que no había tenido minutos en el Osasuna, pero sí en sus cesiones desde el Madrid al Lugo (28 partidos) o al Tondela luso (30) y no había visto puerta.

Lleva tres goles en 22 partidos y hasta su llegada solo había marcado uno, con el Castilla, en seis temporadas, desde la 16-17

Y, sin embargo, solo una jornada después volvió a marcar. Esta vez en Gijón a los 25 minutos, a bocajarro y tras un buen envío al corazón de área de Eugeni. El partido traía una victoria merecida para el Zaragoza, pero el Sporting igualó en el descuento con una diana de Djurdjevic y Azón resolvió el entuerto en la última jugada y tras una fulminante contra para la victoria por 1-2. Después, llegaría la baja por las taquicardias que sufrió ante el Fuenlabrada el 11 de marzo para reaparecer ante el Alcorcón casi dos meses después y tras pasar por el quirófano para solucionar ese problema cardiaco.

Imprescindible en el once

La nueva temporada, ya con Carcedo, a los mandos, ha mantenido el rol de imprescindible para Grau, titular indiscutible y en el once de inicio en 10 de las 11 jornadas disputadas, ya que solo se perdió por su roja en Cartagena el duelo ante el Lugo. Su nivel de juego había bajado en las últimas citas ligueras, pero ante el Villarreal B volvió a la mejor senda y fue el mejor jugador zaragocista del partido, además de anotar su tercera diana ya con esta camiseta en 22 partidos, una media más que notoria para un centrocampista de corte defensivo y que no tenía esa virtud en su carrera, con el solitario gol en el Castilla ante el Celta B como único precedente desde que dio el salto a la Segunda B en la temporada 2016-2017.

Jaume Grau es además el único jugador de campo que ha sido titular siempre estando disponible, honor que comparte con el meta Cristian Álvarez. Jair Amador, el sábado no jugó estando citado, aunque el central tenía un golpe en el muslo que desaconsejaba su participación y Francés, que volvió ante el Villarreal, fue convocado contra el Oviedo y el Racing pero tampoco era aconsejable su presencia tras estar 5 semanas de baja por la lesión en el codo derecho ante el Lugo. El colombiano Gabi Fuentes, por su parte, estuvo citado en ese partido ante el cuadro lucense, pero solo llevaba 3 días en Zaragoza con un viaje transoceánico de por medio, ya que fue fichado el penúltimo día del mercado y por eso Carcedo no le dio minutos, pero ha sido titular en los 7 partidos siguientes.