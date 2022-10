Las lesiones de Azón y Francho, menos de lo esperado

Menos mal. Las lesiones de Iván Azón y Francho Serrano revisten de una menor gravedad de lo esperado en un principio. Ambos se perderán el partido que enfrentará el viernes al Real Zaragoza con el Granada en Los Cármenes, pero su ausencia no se prolongará mucho más allá en el caso del centrocampista, al que las pruebas médicas a las que fue sometido el lunes diagnosticaron una "distensión a nivel de la musculatura isquiosural de la pierna derecha (músculo bíceps femoral)", según reza el parte médico oficial.

Azón permanecerá alguna semana más de baja, pero su rotura muscular no es tan severa como parecía. El punta sufre una "lesión fibrilar grado I a nivel del bíceps femoral derecho" que, en principio, le mantendrá entre dos y tres semanas fuera del equipo, lo que hará perderse al menos los tres próximos compromisos del equipo (en Granada, Tenerife y en casa contra el Andorra). Podría llegar a tiempo para el duelo ante el Alavés, el día 4 de noviembre, aunque si se apuesta por no forzar, Azón no volvería a jugar hasta después del parón y estaría a disposición del cuerpo técnico para el fin de semana del 20 de noviembre ante el Málaga.

El delantero cayó lesionado tras la jugada del gol de Zapater que dio el triunfo al Zaragoza el pasado sábado ante el Villarreal B. Tras sentir un pinchazo, Azón no pudo continuar en el campo y se retiró al banquillo, donde estaba Francho Serrano, aquejado de unas molestias musculares que le impidieron jugar.