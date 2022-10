Alberto Soro: "A casa siempre hay que volver"

No está siendo un comienzo de temporada sencillo para usted. Cayó lesionado y apenas ha sido titular un par de partidos. ¿Cómo lo lleva?

Bien, estoy bien. Es cierto que sufrí una pequeña rotura de fibras pero ya me encuentro mejor.

¿Listo para jugar entonces?

Sí, sí, estoy ya apto. De hecho, ya jugué el otro día y si el míster lo cree oportuno estaré preparado.

Tampoco el inicio del Granada está siendo contundente. Bien en casa pero peor fuera.

Todos sabemos cómo es esta Liga. En casa nos están saliendo las cosas, pero fuera estamos sufriendo un poco y ojalá podamos revertir pronto esta situación y empezar a sumar también como visitantes como es nuestro deseo.

La realidad es que las cosas no están siendo fáciles para usted desde que se marchó. Es su tercera temporada en el Granada pero no acaba de hacerse con la titularidad.

Desde que llegué siempre he dicho que estoy para crecer, aprender y empaparme de todo lo bueno que me pueden aportar mis compañeros y cuerpos técnicos. En eso estoy, trabajando mucho e intentando hacer bien las cosas, aunque a veces salen mejor y otras peor. En cualquier caso, lo que está en mi mano, que es el trabajo diario, el compromiso y la actitud, eso siempre lo he dado y siempre lo daré.

¿Aún escuece el sofocón de la pasada campaña, cuando no se pudo lograr una salvación que tenían en la mano?

Fue un palo muy duro, la verdad. No nos esperábamos lo que pasó ya que lo teníamos en la mano, pero el fútbol tiene estas cosas y seguro que momentos como ese nos van a hacer crecer de cara al futuro.

Sin duda, va a ser un partido especial para usted…

Sin duda. Es la primera vez que me enfrento al Real Zaragoza y, aunque cada uno luchará por lo suyo, los contactos y la previa con los amigos y compañeros son habituales.

Tiene que ser extraño medirse al equipo de su vida…

Es una situación que nunca había vivido y es raro, sí. Pero lo intento llevar de la mejor manera posible. Aquí me lo han dado todo desde que llegué y siempre estaré agradecido al Granada y a su afición. Por ellos lucho cada día.

¿Ya ha hablado con Zapater?

Sí, además después de lo del sábado contra el Villarreal B está contento. Me alegro mucho por él, por lo que ha sufrido. Se lo merece después de tanto trabajo y compromiso. Siempre está al pie del cañón pase lo que pase.

Mantienen esa relación tan especial, ¿no?

Claro. Desde niño ha sido un referente para mí, el capitán del Zaragoza y de mi pueblo. Tenemos muchas cosas en común además de una gran amistad.

¿Qué le cuenta?

Cosas de la vida y el día a día. Cosas de amigos.

¿Cómo ve al Zaragoza?

En esta categoría todo puede pasar y cualquiera puede ganar a cualquiera. El Zaragoza empezó titubeante, luego enlazó dos victorias y después de ganar en el último minuto el pasado sábado vendrá con muchas ganas o eso esperamos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y seguir fuertes en casa.

¿Qué es lo que más le gusta?

Lo veo siempre que puedo porque es un rival nuestro, sin duda. Tiene las cosas muy claras y cada uno sabe lo que tiene que hacer.

¿Cree que puede ser un rival directo por el ascenso?

En esta categoría todos los rivales pueden serlo y más viendo lo que pasa cada semana. Es una categoría muy dura.