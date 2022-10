El crecimiento del canterano. Puche se hace grande

A sus 21 años, Miguel Puche no tiene intención alguna de detener un crecimiento que le ha llevado a donde siempre quiso llegar. Zaragocista de cuna, el canterano es experto en conquistas y gestas, como la que protagonizó hace tres años junto a sus íntimos Francés, Francho y compañía. Aquella tarde de mayo, Puche entró en la historia al pertenecer a esa generación dorada que convirtió al Real Zaragoza en el mejor equipo juvenil de España y que devolvió al club a Europa.

Pero se propuso seguir cumpliendo sueños. Llegó el debut con el primer equipo, el primer gol y la primera titularidad. Pasos de gigante hacia el principal objetivo: ser futbolista, otra conquista del turiasonense, que desde el verano es jugador del primer equipo a todos los efectos. El sábado, Puche volvió a hacerlo: fue titular por primera vez en La Romareda. Aquel niño se ha hecho mayor. Y grande. «Tenía algo diferente. Quería ser futbolista y derrochaba actitud. Era muy exigente consigo mismo y tenía los oídos muy abiertos para absorber todo lo que se le decía. Era permeable a tope», recuerda Iñigo Valencia, el entrenador que le hizo debutar en el primer equipo del Tudelano. «No sé si era el mejor de los juveniles pero tenía algo», reitera.

En realidad, Puche nunca ha sobresalido. Entre sus numerosas virtudes no figuran una extraordinaria calidad técnica o un físico portentoso. Pero son otras cualidades la que le hacen diferente. «Tenía una voluntad a prueba de bombas y eso, a los 16 años que tenía cuando estuvo conmigo, no es demasiado habitual. Su gran cualidad es lo competitivo que es, además de polivalente. Lo que cualquier entrenador quiere».

Iñigo Valencia: «Tenía una voluntad a prueba de bombas y eso, a los 16 años que tenía cuando estuvo conmigo, no es demasiado habitual. Su gran cualidad es lo competitivo que es, además de polivalente. Lo que cualquier entrenador quiere»

Porque Puche nunca ha lucido la etiqueta de fijo, entre otras cosas, porque no es ese el objetivo. «Cuando le escribo para felicitarlo siempre me responde lo mismo. ‘me queda lo más difícil, tengo que seguir trabajando’. Miguel es todo humildad y está creciendo en un ambiente favorable en el Zaragoza con la cantera. Ojalá llegue a Primera con él», desea el ahora preparador físico de la Cultural Leonesa, en Primera RFEF.

La fotografía

En aquel Tudelano jugaba Víctor Bravo, ahora entrenador de un Teruel con el que lleva camino de hacer historia. Puche se sentaba a su lado ( el joven de 16 años junto al veterano de 34) en un vestuario en el que la afición del zaragocista a la fotografía le causó alguna que otra broma. «Le vacilábamos bastante con eso, es verdad. Le gustaba mucho y se compró una cámara de estas profesionales. Era un bohemio», bromea Bravo, que destaca la personalidad de Puche. «Encajaba bien porque es un gran tipo. Es difícil que cambie ya ese carácter y esa actitud. Puche es un chico centrado y humilde que sabe reconocer tanto sus virtudes como sus defectos. Un chico muy maduro que tiene las cosas muy claras», apunta .

No tardó Ramón Lozano, máximo responsable de la Ciudad Deportiva, en lanzar su red sobre él. Antes habló con Bravo, que le confirmó lo que ya intuía. «El Zaragoza lo quería firmar y yo les dije que no sabía cuál era su techo pero sí sabía que sus cualidades y esa actitud iban a hacer que fuera futbolista», recuerda el preparador del Teruel. «Desde aquel primer entrenamiento con el primer equipo del Tudelano desde la cantera lo tuve claro. Era diferente, no solo por sus cualidades sino, sobre todo, por ese gen competitivo tan acentuado que le impedía venirse abajo y pelear cada balón».

Víctor Bravo: "Desde aquel primer entrenamiento con el primer equipo del Tudelano lo tuve claro. Era diferente, no solo por sus cualidades sino, sobre todo, por ese gen competitivo tan acentuado que le impedía venirse abajo y pelear cada balón"

Y así sigue siendo. Bien lo sabe Sergio, su amigo del alma y compañero de piso desde hace años. Pocos conocen mejor a Puche que él. «Nos conocemos de toda la vida. A los 8 o 9 años jugábamos juntos a fútbol en Tarazona y somos de la misma cuadrilla de amigos. Siempre hemos estado juntos», explica Lapu, que admite que los paseos con su amigo son diferentes en los últimos meses. «La gente le conoce por la calle y le pide fotos o autógrafos. Yo aún no me he acostumbrado, pero él lo lleva muy bien. Es un tío muy cercano». Nada de delirios de grandeza. «Para nada. Lo veo igual que siempre y con los pies en el suelo. Lejos de que se le haya subido algo a la cabeza, sabe a dónde ha llegado pero también que le queda mucho por hacer», asegura Sergio.

Lapu (amigo de la infancia y compañero de piso): "Se lo ha currado. Sabía que iba a llegar, pero el límite no está ahí"

El fútbol es primordial para Puche, pero no lo único. Combina su profesión con sus estudios de Psicología en la UNED y las correspondientes tareas del hogar «aunque la cocina no se le da del todo bien. Come en la Ciudad Deportiva, pero la cena… le tengo que echar una mano», bromea Lapu. «El otro día hasta puso una lavadora y recogió la ropa», prosigue su amigo, futbolero como él. «Pero en casa procuramos no hablar solo de fútbol».

Pero su estreno en el once en casa bien merecía una buena tertulia. «Vino muy contento y lo disfrutó mucho. Se lo ha currado. Sabía que iba a llegar, pero el límite no está ahí».