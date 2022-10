Carcedo: "Ganar en Granada sería un subidón para todos"

Llueve menos para Juan Carlos Carcedo, aliviado tras la victoria ante el Villarreal B y reforzado por la significativa piña que sus jugadores formaron en torno a su figura para celebrar el primer tanto ante los castellonenses. Pero el técnico riojano del Real Zaragoza se mantiene sometido a una estrecha vigilancia por parte de la afición, que pidió su salida a pesar del triunfo del pasado sábado. “La gente tiene que ser exigente y cuando no está contenta hay que ver por qué e intentar mejorar para que se sientan orgullosos”, expone el entrenador, que, por otra parte, se congratula de la unión con la plantilla, como quedó demostrado tras el tanto de Grau. “El ambiente es muy bueno, sabemos cómo sienten los jugadores, cómo quieren y la intensidad que ponen en cada entrenamiento. Teníamos mucha confianza en ellos pero eso hay que refrendarlo con puntos. Estamos muy unidos y la gente cree en lo que hacemos. A la gente solo hay que darle las gracias”.

Así, con el ánimo crecido, el Zaragoza visita este viernes uno de los campos más difíciles de la categoría para hacer frente a un Granada tan sólido en casa como frágil fuera. “Es un equipo bastante dominador en casa, pero nosotros tenemos que salir con las mismas ganas, ambición y humildad del otro día porque lo que hicimos entonces es el camino para intentar conseguir los tres puntos”, asegura Carcedo, que admite que una victoria en Los Cármenes supondría “un subidón para todos”. Para ello, el riojano tiene un plan. “Si somos capaces de salir motivados y fuertes desde el principio y meterles a ellos esa presión, podremos hacer un buen partido y ganar”.

Aunque la empresa será compleja. La fortaleza del Granada como local se combina con las dudas de un Zaragoza que, además, ha caído derrotado en sus dos últimas salidas. “Hay que apelar a la ambición y a la intensidad del otro día. Por momentos, el equipo ha hecho cosas buenas y somos uno de los que menos goles encaja, lo que es clave si queremos conseguir algo positivo en Granada. Ante el Villarreal también tuvimos bastantes llegadas y ese equilibrio, que no es fácil, es el que deberemos tener en Los Cármenes ante uno de los rivales más difíciles de la categoría”.

No parece demasiado factible que el Zaragoza se aferre en tierras andaluzas al mismo guion que marcó su último encuentro. La dimensión del rival y su poderío amenazan con reducir la efectividad de una presión alta que el equipo aragonés rescató frente al filial del Villarreal con un muy buen resultado y que tan poco había utilizado desde la pretemporada. “Es verdad que la hemos utilizado en pretemporada, pero también tuvimos nuestros problemas. Tenemos equipo para poder hacerla, pero no se puede mantener durante todo el tiempo. Además, también hemos hecho buenos partidos con presión en zona media, algo que también nos va bien. En Ponferrada, por ejemplo, combinamos las dos y esa es la cuestión: manejar ambas en función de cómo se puede dar el partido y utilizarlas en beneficio de lo que queremos”, expone Carcedo.

En cualquier caso, el Zaragoza se mantiene en pleno proceso de búsqueda del gol después de anotar dos tantos en casa por primera vez en la temporada. “Los goles son amores y sin ellos no hay puntos. El otro día llegamos con más gente al área y tratamos de modificar cosas para ser más consistentes y tener más opciones de gol”, dice el técnico, que lamenta la pérdida de Azón y Francho, ambos lesionados. “Son dos jugadores importantes pero por suerte aún no hemos sufrido demasiadas lesiones. Este tipo de cosas son normales ante la acumulación de partidos, pero al menos recuperamos a otros y trataremos de poner en liza el mejor equipo posible para hacer un buen partido”. Entre ellos podría repetir Gueye, titular por primera vez el pasado sábado y que, según el entrenador, progresa adecuadamente. “Quizá no vino en la mejor condición física y eso lleva un proceso de trabajo que hemos intentado acortar. El otro día ya se le vio en una buena dinámica y va a mejorar con el paso de las jornadas”, asegura el riojano.