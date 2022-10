Giuliano, Eugeni y Jairo Quinteros regresan a la lista para el partido en Granada

El Real Zaragoza ha hecho oficial la lista de convocados para el partido ante el Granada de este viernes y en ella son novedades los regresos tras sus lesiones de Jairo Quinteros y Eugeni, además de Giuliano, que vuelve tras cumplir sanción ante el Villarreal B. En la convocatoria, de 23 jugadores, no están Iván Azón y Francho Serrano, por sus respectivas lesiones musculares, y tampoco Lasure, que no participó en el entrenamiento de este jueves por un proceso gripal. La expedición ha partido en AVE a primera hora de la tarde.

Jairo Quinteros, que no ha debutado aún tras llegar en el final del mercado de agosto, se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión en el aductor izquierdo, mientras que Eugeni ha estado de baja en cuatro tras lesionares en el isquiosural derecho en el partido ante el juvenil el pasado 29 de septiembre, por lo que el tarraconense no jugó ante el Eibar, el Oviedo, el Racing y el Villarreal B. La molestia de Quinteros fue en el amistoso de Bolivia ante Senegal, donde jugó en la primera parte. El defensa boliviano no ha estado disponible ante Oviedo, Racing y Villarreal. Ni Eugeni ni Jairo apuntan a titulares ante el Granada.

Sí lo hace Giuliano, fijo hasta su sanción para Carcedo y que regresaría al equipo titular tras su expulsión por doble amarilla ante el Racing y que cumplió ese partido de sanción contra el Villarreal B. Mientras, Francho Serrano, que se lesionó en el entrenamiento previo al partido ante el filial amarillo, le resta al menos una semana más de baja por la distensión muscular que sufre en el isquio y en principio no llegará ante el Tenerife. para ese partido es baja segura también Azón, que tiene por delante al menos dos semanas más de baja por una rotura muscular de grado 1 en la zona isquiotibial.