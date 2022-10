"Es un orgullo representar a mi tierra allá donde voy, será un partido especial"

¿Cómo llega Luis Aragón a Granada y al Granada?

Llego la temporada pasada de la mano de Pep Boada en labores de secretaría técnica para el primer equipo. En esta campaña, el club me propone continuar en la dirección deportiva y acepto el reto. Después de tantos años trabajando fuera , está siendo un reto enriquecedor.

A sus 49 años, ha pasado por banquillos y despachos de numerosos países y ciudades. ¿Echa de menos el hogar?

He intentado que donde he tenido que ir a trabajar, mi familia estuviera conmigo y eso ha hecho que la adaptación a países como Azerbaijan, Eslovenia o Emiratos siempre haya sido más fácil. Tengo muchísima suerte de tener una familia, Rebeca y Adriana, que me acompaña. La ausencia física es complicada para el contacto con tu entorno, pero al igual que esta profesión te da la oportunidad de vivir experiencias humanas irrepetibles, la cruz está en el desapego con tu tierra, pero el balance es muy positivo. Al final tu hogar ha estado en muchos y variados países, con culturas muy diferentes. Sin duda, es un orgullo representar a mi tierra allá donde voy.

¿Es más de banquillo o de despacho? ¿Qué lleva más dentro?

Siempre he simultaneado varias funciones. En el Fútbol Club Barcelona comencé como scouting, en mi primera experiencia fuera de España pasé a entrenar al Qabala, siendo entrenador en Primera División durante seis partidos en 2013. Mis siguientes experiencias en el extranjero ya fueron como director de cantera, pero pasaba mucho tiempo a pie de campo durante la semana. En el Granada ya son funciones de dirección deportiva, si bien es cierto que cuando observo los entrenamientos sobre el césped siempre entran ganas de volver a coger el chandal.

El fútbol ha cambiado...

Creo que ahora, y por mi experiencia, estoy donde mejor y más puedo aportar. Cierto es que el fútbol moderno ha evolucionado y que las nuevas propiedades exigen cada día más conocimientos empresariales, ya que en las reuniones se habla de invertir, de activos, de pasivos de amortizaciones. Desde luego, esto es el fútbol actual, el de las propiedades y fondos de inversión. Tanto a pie de campo como en el despacho, el factor tiempo y resultados puede consumirte.

¿Guarda relación con trabajadores y rectores de la Ciudad Deportiva? ¿A quién tiene unas especiales ganas de ver el viernes?

La mayoría de los que trabajan en la Ciudad Deportiva son amigos, Emilio Larraz, Ramón Lozano, Álex Monserrate, Pedro Suñén, Javier Garcés, Javi Roda, Secanella... y me dejo muchos más. Tengo ganas de ver a Belsué, Javi Suárez o Francho, aunque creo que está lesionado.

Sin duda, es un partido algo especial para usted...

Jugar contra el equipo de tu ciudad y donde tienes y has tenido tantos amigos, por supuesto es especial. Desde Nayim a Soro, me he ido encontrando en mi camino a grandes profesionales y zaragocistas. También es especial porque el Real Zaragoza se portó fenomenal con nuestro amigo y querido Sergio Pina (entrenador aragonés fallecido el año pasado), y eso hace grande a un club y a su gente. Un comportamiento de diez.

El Granada está muy fuerte en casa. ¿Los Cármenes es clave para lograr el objetivo de regresar a la categoría perdida?

En casa es cierto que el equipo se está mostrando con más solvencia, encontrando más cómodo y ofreciendo su mejor versión. La Segunda es muy complicada y hay que hacer más cosas fuera de tu terreno de juego, lo que dificulta más todavía el objetivo, ya que todos los equipos en su casa dan un plus. La clave es la regularidad, controlar la ansiedad en los malos momentos, y no pensar tan a corto plazo en los proyectos. Estoy convencido de que tenemos entrenador y un grupo de jugadores para confiar en ellos. Han sido muchos cambios dentro de la plantilla y no debemos abandonar el camino.

¿Cómo vivió el descenso? ¿Aún escuece?

En mi caso, ha sido la mayor decepción que he vivido en el mundo del fútbol. Un año muy duro donde en la última jornada y gracias a la llegada de Aitor Karanka tuvimos la permanencia en nuestras manos. Son circunstancias del deporte que te obligan a crecer y demuestra la grandeza y la miseria que puedes encontrar en muy pocos segundos en el mismo partido. Al final tenemos que analizar qué nos llevó a no conseguir nuestros objetivos y mejorar cada día. La lucha eterna es el símbolo de nuestro club y con lo que la afición más se identifica.

¿Cree que el Zaragoza puede ser rival directo del Granada por el ascenso?

La Segunda División nos ha demostrado que un mal comienzo y una clasificación en el sexto lugar y jugar el playoff de ascenso te puede llevar a Primera, y por el contrario, ser el más regular y con el ascenso en la mano en la última jornada como lo tuvo el Eibar, te puede dejar fuera. Queda mucha temporada y vamos a ver la evolución durante la misma. En una liga con partidos tan seguidos, el factor lesiones también será decisivo al final de temporada.