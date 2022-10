Carcedo: "Que nos marcaran el gol tan fácil nos hizo daño"

El análisis de Carcedo estuvo en la línea de lo que fue el partido, no se apartó de lo visto, lo que ya es decir mucho, ya que el Zaragoza volvió a caer y a mostrar una imagen muy débil. “Hemos competido muy bien en la primera parte y sabíamos que si el partido iba por los mismos derroteros tendríamos nuestra oportunidad. Que nos marcaran el gol en una jugada tan fácil nos ha cambiado el paso, nos hizo daño”, dijo el entrenador riojano, poco dado en líneas generales a la autocrítica y que se sigue viendo fuerte y con la confianza en cambiar el triste devenir del Zaragoza en este curso.

“Después del gol estuvimos más imprecisos, con más corazón e ímpetu que tranquilidad y pausa pudimos tener el empate pero ellos también pudieron marcar”, insistió, explicando que el cambio de Bermejo fue por molestias y “nos lo pidió porque nos dijo que no podía seguir”, aseguró el entrenador, que sacó a Vada primero y a Guliano, Luna y Mollejo después para cambiar todo el frente de ataque: “Entrar perdiendo no es fácil para tener esa tranquilidad. Con Giuliano buscamos la profundidad y balones a la espalda, lo mismo que con Luna y con Mollejo, por eso el Granada tuvo que situar tres centrales”, se justificó.

Vio la amarilla Carcedo en el tramo final y el técnico no estaba satisfecho de una actuación arbitral de González Francés que cortó una clara contra tras una falta a Puche y en la que se anuló un gol muy dudoso a Giuliano Simeone. “Las he visto repetidas. En esa jugada la línea de fuera de juego se puede tirar de cualquier manera, a mí no me lo parece que sea y en la primera parte nos cortaron esa contra. Además, al final veíamos que se perdía el tiempo y continuidad en el juego y el golpeo de balón de un jugador que le perdona la segunda tarjeta y no la ha sacado”, se quejó.

“La confianza la seguimos teniendo, ya que vemos cómo trabajan los jugadores día a día. No son los resultados que queremos, claro, pero estamos fuertes y tenemos que conseguir esos triunfos que refrenden el trabajo”

Mucho sería culpar de la derrota al colegiado y lo que está claro es que este Zaragoza no arranca, pero “hay que levantarse, tenemos una semana por delante y hay que seguir, seguir y seguir y conseguir victorias”, argumentó Carcedo, que pese a los 13 tristes puntos en 12 jornadas se siente con el ánimo alto, porque “la confianza la seguimos teniendo, ya que vemos cómo trabajan los jugadores día a día, no son los resultados que queremos, claro, pero estamos fuertes y tenemos que conseguir esos triunfos que refrenden el trabajo”.