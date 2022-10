Carcedo, otra vez en el foco

Ganó tiempo y crédito Juan Carlos Carcedo con el triunfo ante el Villarreal B en una Romareda que le señaló pese a ganar, ya que reforzó su situación también por las muestras de apoyo más que claras de la plantilla hacia él. Así, su puesto no peligra tras la derrota en Granada, otro ejercicio insulso de fútbol sin gol tan repetido por este Real Zaragoza por mucho que las decisiones arbitrales no ayudaran, y se sentará en el banquillo en Tenerife pese a llevar solo 13 puntos en 12 partidos, una dinámica de descenso. La nueva propiedad en general y Sanllehí en particular son partidarios de aguantar al entrenador, pero este suma una victoria en 6 partidos y tiene ante sí una nueva semana decisiva (Tenerife el 28, Andorra el 1 de noviembre y Alavés el 4) antes del parón por la Copa.

El Real Zaragoza no oculta su malestar, pero no protestará por el arbitraje de Granada Una situación insostenible, con una grada explotando contra el entrenador ante el Andorra o la entrada en la zona de descenso, o ambas a la vez, podrían precipitar una decisión que ya se manejó antes del duelo ante el Villarreal B. Y, por razones obvias que no hace falta explicar, un parón liguero siempre es el mejor momento para una decisión de este calado. El Zaragoza visita ahora Tenerife el viernes, recibe al Andorra el martes 1 y juega en Vitoria el 4 antes del parón por la Copa. La idea de la entidad es sostener a Carcedo salvo situación inaguantable con la grada o si el equipo está en zona de descenso Carcedo es una apuesta personal de Sanllehí, tal y como dijo en este diario -«huyo mucho de personalismos pero, efectivamente, soy el último responsable que refrenda su fichaje», aseguró-, aunque en otros foros no ha tomado con tanta fuerza esa bandera y además tiene dos años de contrato, por lo que su despido es elevado y el mensaje que llega desde el club aragonés es que ahora mismo no hay demasiado dinero para giros radicales. Al contrario. El técnico ya se la jugó en Pilares y los números y las sensaciones le señalan, lo mismo que la grada. Sanllehí le firmó dos años de contrato y el despido es elevado. El perfil de su sustituto sería de un técnico joven y con menos salario. Eso cambiaría con una nueva ampliación de capital, tras las dos de 14,6 millones, esta por compensación de créditos, y de 6,4, o con alguna aportación del grupo inversor, pero no están previstas. En el perfil anotado por el club en el sustituto de Carcedo estaría la apuesta por un técnico joven y que no haya dado demasiados tumbos ya, aunque sí que tenga cierta experiencia. A eso habría que añadir que fuera barato, en el entorno del mínimo salarial para técnicos en Segunda, que ronda los 150.000 euros, o poco más. La indemnización No es fácil encontrar sustitutos convincentes con esos parámetros y, aunque LaLiga te permite superar el límite salarial en el despido del primer entrenador en un porcentaje de lo que le resta por cobrar en esa temporada, no se puede olvidar que la indemnización de Carcedo contemplaría dos años de contrato, los que le firmó Sanllehí para convencerle y que no tomara rumbo al Huesca, con un salario que se sitúa en torno a los 350.000 euros por temporada. Fue una apuesta decidida y firme por el riojano y se refrendó en pretemporada, pero no lo ha hecho a lo largo del curso. Ya surgieron dudas y sombras tras las derrotas ante el Cartagena y sobre todo el Lugo y la amenaza surgió con todo su esplendor antes del partido ante el Villarreal B, donde hubo una mejoría de frescura en ataque, pero se ganó sobre la bocina y con el gol de Zapater. En Granada volvieron a asomar los males, la escasez de fútbol, la inconsistencia de un equipo que se derrumba a las primeras de cambio, el gol como quimera (7 jornadas de 12 sin marcar), los cambios inexplicables... La Romareda ya pidió su adiós ante el Oviedo y lo reiteró ante el Villarreal incluso ganando, señalando también de forma clara a Miguel Torrecilla, director deportivo, una muestra de repulsa que no cayó en saco roto desde luego en el ánimo del ejecutivo, renovado en junio y que continuó un año más tras el desembarco de los nuevos propietarios en una decisión muy impopular entre la afición. Sanllehí dijo al acabar el mercado que quedó «un pequeño margen, que no es muy relevante pero sí existe por si hubiera que tomar decisiones posteriores». El límite es de 10,1 millones, el más alto de esta etapa en Segunda, y el mensaje que da la entidad ahora es de estrechez absoluta de cara a enero, donde los refuerzos, un extremo como prioridad y quizá un mediapunta, tienen que llegar a través de la liberación de salarios, también porque el club solo tiene un dorsal disponible. En este sentido, la salida de Petrovic, el salario más elevado del plantel, ya que ronda el medio millón de euros, es vital. En enero se buscará al menos un extremo, quizá un mediapunta también, pero no queda margen salarial, o es muy mínimo. Liberar salarios es una vía, con el de Petrovic como clave, o tirar de sinergias o de la agenda de Sanllehí con varios agentes importantes El director general puede recurrir a las sinergias que ya trajeron a Giuliano, Mollejo, Jairo y, de manera indirecta, a Gueye, o a su agenda, donde sus años como jefe de Fútbol en el Barcelona y en el Arsenal le han dado cercanía con representantes poderosos como Arturo Canales, Rodri, Kia Joorabchian o Jorge Mendes, este último con una extensa cartera de talentos en el fútbol portugués.