La pobreza repetida

El Real Zaragoza repitió derrota en Granada, la misma que sacó en Santander o en Miranda de Ebro, sus dos anteriores salidas. y lo hizo con las mismas sensaciones. Con un libreto repleto de páginas conservadoras, con un guion de esperar y de no dar un paso adelante, de buscar la victoria por encima de estar condicionado y encorsetado. No le da al Zaragoza para vivir de su solvencia defensiva, porque se equivoca a menudo, o casi siempre, y transmite tan poco y con tan escasa calidad y pegada (7 partidos de 12 sin anotar) que, en cuanto llega el primer golpe del rival, ya cae a la lona.

Le pasó también en Cartagena, por cierto, aunque entonces el tanto de De Blasis llegó ya en la recta final y con 10 tras la expulsión de Jaume Grau. Con todo, tampoco se levantó. Y no lo hizo en Anduva con el gol de Pinchi para que el enemigo le pasara por encima, por no hablar de Santander, en donde Cristian tras la expulsión de Guiliano estuvo casi insuperable hasta que Pombo dio con la diana. El Granada, después de marcar en un comienzo de la segunda parte donde salió más enchufado e intenso, pudo golear a los zaragocistas. Seguramente algunos se acordarán del palo de Bermejo, del fuera de juego milimétrico de Giuliano en su gol o de la contra que cortó González Francés tras la falta a Puche. Es un ejercicio de autoengaño absoluto, similar al de pensar que con el triunfo ante el Villarreal B, agónico y tras un partido irregular, podía cambiar todo. No cambió nada. En Los Cármenes se demostró de forma clara.

Ganar al Villarreal B dio oxígeno a Carcedo, pero quizá lo que hizo fue alargar el problema de un equipo que no funciona cuando ya está cerca el primer tercio de la Liga

El partido, ante un Granada que sufre al espacio y que no es fiable atrás ni anda sobrado de fútbol, exigía un Zaragoza más valiente. La respuesta de Carcedo fue un equipo bien plantado, ordenado, tapando vías al enemigo y sin nada de llegada, con el único plan de los balones a Gueye para que los bajara propiciando la llegada de la línea de mediapuntas, algo que apenas sucedió en la primera mitad del pleito.

Con todo, la segunda parte trajo más problemas, todos los que tiene el Zaragoza, que son muchos. Sin Bermejo, cambio obligado pero no la elección de su sustituto, el cada vez más intrascendente Vada, y con menos intensidad que su rival, además de una palmaria debilidad defensiva, palpable en el despiste que propició el gol de Miguel Rubio con hasta tres jugadores que no salieron tras el remate de Quini.

Después, la nada. O la casi nada. El gol anulado de Giuliano, el 'rematito' y la pelea de Mollejo, los cambios sin demasiada lógica y la sensación de que este Zaragoza, si va a alguna parte, no es a la zona alta de la tabla.

Al equipo, siempre conservador, no le alcanza para vivir de su solidez y mantiene su escasa pegada, con siete partidos de 12 sin anotar

Lo cierto es que el tiempo de Carcedo ya está en la prórroga, concedida con el triunfo ante el Villarreal B. Su Zaragoza, lleno de miedos y vacío de certezas, solo camina hacia la mediocridad. Si no lo hace hacia el abismo, claro. La victoria en su feudo le dio oxígeno, pero se diría que solo alargó el problema. Ahora, con el Tenerife en el horizonte y anclado en la zona baja, decimocuarto a la espera del resto de la jornada, este Zaragoza repite la historia con una reiteración que asusta. Y es una historia muy triste, por cierto.